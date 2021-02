TÉMOIGNAGE - "En paix avec son histoire", Marie veut aider les victimes d'inceste au Pays Basque

"Cette inceste fait partie de mon histoire mais je ne suis pas que cet inceste". Trois ans après la vague "#MeToo", des centaines de témoignages, accompagnés du hashtag #MeTooInceste sont publiés sur les réseaux sociaux. Cela fait suite à la publication du livre "La familia grande" le 7 janvier 2021. L'autrice Camille Kouchner accuse son beau-père, le politologue Olivier Duhamel, d'avoir agressé sexuellement son frère jumeau, lorsqu'il était adolescent.

"La société est prête à entendre. Le viol, l’inceste font partie de ces sujets qui sont restés très longtemps dans le silence. Maintenant ce n’est plus possible"

Depuis Marie, une habitante du Pays Basque a ressenti elle aussi, le besoin de raconter son histoire pour briser le silence."La société est prête à entendre. Je pense même que nous sommes dans un courant de vérité, quel que soit le sujet. Le viol, l’inceste font partie de ces sujets qui sont restés très longtemps dans le silence. Maintenant ce n’est plus possible". Marie espère également pouvoir aider d'autres victimes grâce à son témoignage. "C'est un long cheminement. Personnellement, je suis arrivée au pallier où je parviens à prendre la parole, mais encore une fois c’est ma façon à moi de guérir."

"J’étais dans une amnésie, une partie de moi avait occulté ces événements, pour survivre tout simplement"

Un processus de guérison qui a commencé il y a sept ans, à la naissance de son fils, lorsque les souvenirs ont refait surface."J’ai été secouée, frappée par des images. J’avais déjà entamé un travail personnel. Ce n’est pas tombé du ciel. Mais j’ai eu ces images. Au début, j’ai voulu les occulter en me disant non, ce n’est pas possible. La personne qui m’accompagnait m’a fait comprendre que _j’étaisdansuneamnésie_, une partie de moi avait occulté ces événements, pour survivre tout simplement".

Quelques mois plus tard, Marie confie à se soeurs avoir subi des relations incestueuses. Puis révèle son traumatisme à son frère. "Sa réaction a été d'aller e voir les personnes qui ont abusé de moi. Ces personnes sont mes parents, je vais le dire parce que c’est important que les choses soient dites. Il leur a demandé si c’était VRAI. Bien entendu, comme beaucoup de personnes qui ont agi de la sorte, _ilsn’ontpasavoué_. Je le dis parce que c’est l’attente des victimes mais c’est rare. Pour les autres, il faut qu’on arrive à avoir cette force pour surmonter cela. Nous avons tous une force inestimable, j'en suis convaincue. Mais à cette période, j'étais effondrée parce que je n’étais pas prête, je ne savais pas qu’il allait le faire. Puis, ils ont nié. J’ai vraiment eu l’image des tours qui tombaient".

Personnellement, aller devant la justice me ferait revivre tous ces actes là, physiquement, émotionnellement. Mais je vais être honnête, j’aurais préféré que ces personnes qui ont abusé de moi … avouent. Ça me suffisait"

Depuis, Marie n'a plus de contacts avec ses parents. Les liens avec ses soeurs et son frère se sont distendus. Mon frère a écouté mes parents. Il m’a clairement dit ça fait deux contre un. Ça aussi ça a été difficile à encaisser. Parce que j’ai vraiment senti mon cercle familial partir en miette. Ma petite sœur qui m’a dit je suis à tes côtés, ne l'est plus. Je sens qu’elle a tourné sa veste, peut-être pas consciemment, mais elle continue de voir mes parents. J’ai été en colère et très triste, je me suis sentie profondément trahie. Aujourd’hui, je ne comprends pas mais je respecte. Heureusement que j’étais et que je suis bien entourée avec mes enfants, mon compagnon, mes amis. J’ai une famille plus large qui a su m’apporter cette guérison intérieure. Pour moi ça n’a pas de prix ».

"Cette inceste fait partie de mon histoire mais je ne suis pas que cet inceste"

A 37 ans, Marie se sent apaisée. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle ne souhaite pas porter plainte à ce jour. "J'insiste, à ce jour, parce que quand on est dans un cheminement les choses évoluent. Et, je respecte les choix de chacun, les besoins de chacun pour guérir. Personnellement, aller devant la justice me ferait revivre tous ces actes là, physiquement, émotionnellement. Je suis passée à un autre chapitre. Mais je vais être honnête, j’aurais préféré que ces personnes qui ont abusé de moi … avouent. Ça me suffisait".

Dans ce nouveau chapitre de vie, Marie ne se considère plus victime. "Cette inceste fait partie de mon histoire mais je ne suis pas que cet inceste". C'est pourquoi elle a décidé d'accompagner les autres. Elle est thérapeute spécialisée dans les liens familiaux. Elle admet que ce choix professionnel n'est pas anodin. "C'était une évidence pour moi. A mon tour, j'accompagne des personnes pour qu'elles avancent sur leur chemin de vie, nous avons tous le nôtre. Nous ne dépendons que de notre héritage".

Depuis qu'elle vu surgir le mouvement "Metoo Inceste", Marie envisage de créer une association au Pays Basque. "Je me suis rendue compte qu'il y a très peu de liens pour évacuer, extérioriser ces événements ou pour que les personnes qui ont vécu ces expériences puissent se rencontrer".