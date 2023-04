TÉMOIGNAGE - Avalanche en Haute-Savoie : "on est dans le deuil, on essaye de comprendre"

Après le choc, c'est l'incompréhension en Haute-Savoie, deux jours après l'une des avalanches les plus graves en France depuis 20 ans, qui a coûté la vie à six personnes. Parmi les victimes, deux guides expérimentés de Saint-Gervais, et quatre clients. Olivier Bégain, le président de la Compagnie des Guides de Saint-Gervais a accepté de répondre aux questions de France Bleu Pays de Savoie.

France Bleu Pays de Savoie - Quelles étaient les conditions d'enneigement dimanche ?

Olivier Bégain - Il y avait d'excellentes conditions depuis une semaine, la preuve en est, c'est que tous les itinéraires avaient déjà été parcourus. Quand un guide part, il s'assure d'un certain nombre de choses, les conditions de neige, la température, l'évolution de la météo, et là tous les feux étaient au vert, c'était vraiment la journée idéale pour pratiquer l'activité en toute sécurité, en théorie.

Vous semblez encore dans l'incompréhension ?

Oui complètement... c'est un itinéraire qu'on fait régulièrement en fin de saison, on attend que les conditions soient bonnes, et là tout était réuni. Dimanche matin, il y avait des conditions de regel tout à fait normales pour l'époque, la neige était parfaite, Laurent et Clément [les deux guides décédés ndlr] sont partis avec des clients qui skiaient très bien, qui étaient entraînés, qui étaient capables de monter et d'arriver au sommet pas trop fatigués. Tout était réuni pour que ça marche très bien, donc on a du mal à analyser sérieusement ce qui s'est passé.

Ils étaient chacun avec leurs clients ?

À l'heure de l'accident, il y avait pas mal de guides sur le terrain, il y avait cinq guides de chez nous [de la compagnie des guides de Saint-Gervais ndlr], ils marchaient ensemble, avec un nombre de clients tout à fait réduits, ils avaient deux clients chacun, ce qui est la norme pour aller dans cet endroit-là (...). Ils étaient arrivés au sommet dans des temps tout à fait normaux et étaient en train de descendre. Ils étaient au premier tiers de la descente des Dômes de Miage par le glacier d'Armancette.

Y a-t-il des guides qui ont été témoins de l'avalanche ?

On avait des guides qui était au-dessus et en-dessous (de la coulée ndlr), ils sont eux-aussi dans l'incompréhension, ils ont été surpris par l'ampleur de l'avalanche qui a pris toute la face (...) actuellement, on est dans le deuil, on essaye d'analyser de la façon la plus factuelle possible, pour nous, il n'y a vraiment eu aucun engagement risqué, la preuve en est, c'est qu'il y avait énormément de gens, guides et amateurs, qui étaient sur le terrain (...) on a des guides qui sont en raids aux quatre coins des Alpes ou à l'étranger en ce moment, puisque c'est la pleine activité pour le ski de randonnée.

Comment ce drame est-il vécu par la communauté des guides ?

Ça remet tout en question ! Nous, on continue à bien préparer les courses, à tout analyser (...) c'est une expérience, et l'expérience il faut qu'elle devienne positive. Dans tous les métiers à risques, il faut tirer les conclusions de ce qui s'est passé; les retours d'expérience, ça se fait partout, en alpinisme, dans l'aéronautique... Il faut analyser à froid, décrypter et puis améliorer notre sécurité en fonction de ces critères.

Une avalanche de cette ampleur dans ce secteur-là, vous en avez déjà souvenir ?

C'est un secteur qui peut présenter des risques quand il y a de grosses chutes de neige, mais les guides analysent... Quand il y a de grosses chutes de neige, on n'y va pas. Là, c'était stabilisé depuis quand même pas mal de temps, puisqu'on a skié pratiquement partout sans risque récemment (...), moi le premier. J'aurais été là-haut, ça aurait pu arriver à n'importe qui*.*