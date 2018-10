Strasbourg, France

Agents de nettoyage, nettoyeurs de vitres, éboueurs... On ne les voit pas ou peu et pourtant ils sont indispensables. C'est pour redonner un visage à ces invisibles qu'est organisée jeudi la première journée nationale des métiers de la propreté. Le secteur emploie plus de 500.000 personnes en France, il recrute, mais pâtit d'une mauvaise image.

J'ai connu le fait d'être invisible"

Bérénice est agent de nettoyage à Strasbourg. Elle travaille dans le secteur de la propreté depuis vingt ans. Ces journées commencent à 7 heures du matin. "Ce matin, je suis intervenue dans un théâtre pour nettoyer la salle de spectacle, le réfectoire, le hall d'entrée, les sanitaires, ensuite dans des copropriétés pour le nettoyage de cages d'escalier, d’ascenseurs et vitres".

Bérénice effectue 35 heures de travail par semaine, en journée, jamais la nuit. Une chance pour cette maman de deux enfants qui n'a pas toujours travaillé dans de si bonnes conditions : "J'ai connu le fait d'être invisible, de travailler tôt le matin, tard le soir, de partir avant que le client arrive, d'intervenir une fois qu'il est parti. On se sent à part, on est une société pas une personne".

Je n'ai pas honte, j'assume mon métier"

Bérénice vient de terminer une formation pour être chef d'équipe. "Aujourd'hui, je peux évoluer, je peux m'épanouir. Quand j'arrive qu'un sol est terne et que je repars qu'il est brillant je suis contente, j'ai un résultat. Je n'ai pas de problème à dire que je suis agent d'entretien".