TÉMOIGNAGE - Charlie Danger, youtubeuse nantaise, parle de cyber-harcèlement après l'affaire de la Ligue du Lol

Elle prévient d'avance, Charlie Danger ne fait pas partie des victimes de la Ligue du Lol, ce groupe de journalistes qui a harcelé sur Internet de nombreuses femmes. "Mon amie Florence Porcel par contre a subi leurs photomontages", explique la jeune Nantaise.

Charlie Danger vulgarise l'archéologie sur sa chaîne Youtube Les Revues du monde. Suivie par plus de 496.000 personnes, elle raconte aussi subir un harcèlement quotidien : "Je reçois sans cesse des insultes, des menaces physiques ou verbales. On finit par intérioriser parce qu'on est une femme et c'est ça le pire".

La jeune femme est aussi l'objet de photomontages et de brimades sur des forums de jeunes. Son physique est commenté, sujet aux blagues crasses. "C'est violent de voir des photos de moi nue partagée sur Internet", dit-elle.

Charlie Danger raconte que le harcèlement a débuté au moment où sa chaîne a commencé à marcher. "Pour moi, le problème, c'est que je parle de science et que je suis femme", estime la jeune Nantaise.

