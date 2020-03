Coronavirus - témoignage : un couple girondin est bloqué au Maroc

Un couple de camping-caristes girondins est bloqué à Tiznit au sud-ouest du Maroc depuis 10 jours. Le Maroc est en confinement total depuis le 20 mars et jusqu'au 20 avril à cause du coronavirus. Entre 50 00 et 70 000 Français au total sont bloqués à l'étranger.

Depuis un mois des retraités originaires de Cazaux en Gironde sont en vacances au Maroc, mais confinés depuis dix jours dans leur camping-car installé dans un camping à Tiznit au sud-ouest du pays dirigé par le roi Mohamed VI. Le Maroc a décrété le confinement total depuis le 20 mars et cela jusqu'au 20 avril.

France Bleu Gironde : Vous êtes donc depuis dix jours bloqués au Maroc, comment avez-vous appris ce confinement ?

Annick Vauzelle : Nous avons appris via les informations sur internet qu'il n'y avait plus de traversée maritime, ça a été très brutal. Du jour au lendemain. Le plus embêtant c'est que nous avons peu d'informations "officielles"des autorités marocaines. L'ambassade de France et le consulat sont injoignables, donc nous attendons. On espère que l'Etat ne nous oubliera pas.

Les conditions de confinement sont-elles difficiles au Maroc ?

Pour nous et la quarantaine de camping-caristes dans le camping à Tiznit ça va. Nous pouvons sortir faire des courses mais seulement une personne par camping-car et munie d'une attestation. Les conditions sont finalement assez similaires à celles de la France. La seule exception c'est qu'ici il y a un couvre feu. Dès 20 heures le camping est fermé.

Nous ne sommes pas à plaindre, certains camping-caristes vivent aux bords des routes à proximité des ports ... "

Est-ce plus dur de subir un confinement à l'étranger ?

Non. Nous sommes dans le même état d'esprit qu'en France. On espère ne pas tomber malade et on tourne en rond ! Nous avons lu tous nos livres, en plus nous n'avons pas la télé parce que notre camping-car n'a pas d'antenne. Après la question qu'on se pose tous c'est combien de temps nous allons rester confinés au Maroc ? C'est la plus grande inquiétude ! Les autorités marocaines ont annoncé un confinement jusqu'au 20 avril pour le moment. En sera-t-il de même pour nous ? Ce qui est dérangeant aussi c'est d'être loin de nos familles. Même si on ne les aurait pas vu, psychologiquement on aurait été plus près d'elles.

Annick et son compagnon ne sont pas des cas isolés, en ce moment entre 50 et 70 000 Français sont bloqués à l'étranger pour la majorité d'entre eux au Maroc.