Témoignage : "Être bénévole, cela permet d'aider les autres mais aussi d'apprendre sur soi"

On parle d'engagement pour les autres à l'occasion de la Journée internationale des bénévoles et des volontaires. Anthony Sébille, le responsable communication et formation de la Protection civile de Rennes était l'invité de France Bleu Armorique.

France Bleu Armorique : Expliquez nous pourquoi cette journée est importante selon vous ?

Anthony Sébille : Parce qu'elle est symbolique pour marquer l'engagement effectivement de nos concitoyens auprès des populations, dans le quotidien de ce qui rythment notre notre pays et la vie associative, entre autres.

Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous vous êtes engagé ?

Alors, bonne question. Je ne sais pas exactement pourquoi je me suis engagé dans le bénévolat. Mais c'était il y a des années, dès l'adolescence. Aujourd'hui, je sais que je suis engagé à la Protection civile pour aider les autres. C'est une mission de disponibilité pour donner un coup de main à ceux qui vont pas bien.

Est-ce que vous diriez aussi que c'est enrichissant personnellement d'être bénévole ?

Bien sûr, c'est un engagement envers les autres et envers la cité. Mais c'est aussi plein d'effets positifs sur ce que l'on est, comment on se construit. Aujourd'hui, j'ai développé des compétences dans le bénévolat que je transmets dans le monde professionnel.

Lesquels ?

Par exemple, aujourd'hui, je suis cadre de santé dans un établissement hospitalier à Rennes, et j'ai développé des compétences, par exemple pour l'animation d'équipe dans le domaine du bénévolat, dans la conduite de projets que j'ai retransmis aujourd'hui, que j'utilise dans mon quotidien de cadre de santé par exemple.

Comment concilier la vie professionnelle et la vie personnelle avec le bénévolat ?

Il faut de l'adaptation. Il y a des moments où c'est plus compliqué que d'autres. Mais moi, j'ai fait aussi un choix d'engagement dans une association qui me permet plus facilement d'adapter mon bénévolat à mes disponibilités puisque je suis engagé à la Protection civile. Donc c'est une association de secouristes et notre engagement et il est vrai qu'on est nombreux. Donc on peut aussi se passer la main quand il y a besoin de plus de bénévoles à certains moments qu'à d'autres.

Rappelez nous toutes les missions de la Protection civile ?

Elles sont très variées. Il y a trois grands thèmes les secours. On est présents sur les dispositifs de secours, sur les grands évènements, les petits événements du quotidien, un concert ou un marché par exemple. Dernièrement, on a été sur le marathon de Rennes et cet été, nous étions sur le festival des Vieilles Charrues à Carhaix.

Autre mission de la Protection civile ?

La deuxième, c'est la formation aux premiers secours. On forme le grand public aux gestes de premiers secours. Après le Covid, cela a été compliqué parce qu'il a fallu réapprendre. Et la troisième mission, c'est l'assistance aux populations. Alors elle est moins conséquente puisque notre mission est principalement mise en œuvre quand il y a des problèmes, par exemple climatiques, on vient en soutien des populations qui sont entrées.

Par exemple sur les incendies en Gironde cet été ?

Effectivement, la Protection civile a été mobilisée à côté des pouvoirs publics et des pompiers sur le dispositif incendies. Nous étions derrière, sur l'accueil des populations par exemple.

Est-ce qu'on peut être bénévoles à tout âge ? Et est-ce qu'on pense au bénévolat à tout âge ?

Est-ce qu'on y pense à tout âge ? Ce n'est pas sûr. Je pense qu'il y a des moments où c'est plus facile que d'autres. Aujourd'hui, si on prend l'exemple des bénévoles de la Protection civile, c'est beaucoup des très jeunes entre 20 et 30 ans, quelques retraités et un peu moins de quadras. Mais c'est possible. On peut se mobiliser pour être bénévole à tous les âges. Il y a plein de types d'associations qui permettent cela.

Et d'ailleurs il existe un site internet qui recense les demandes de bénévolats, www.jeveuxaider.gouv.fr . C'est une bonne idée ce site internet ?

Effectivement, c'est un site du gouvernement qui avait été mis en place à la suite du Covid. L'idée, c'était de pouvoir mettre en place du lien entre ceux qui voulaient donner un coup de main et puis ceux qui avaient besoin d'un coup de main. Et chez nous, c'est une plateforme qu'on utilise beaucoup. Il y a des actions très ponctuelles avec certaines associations, et aussi des missions plus longues.