TÉMOIGNAGE - "Être SDF dans la rue c'est lourd, on se fait jeter de partout !", raconte Isabelle

À trois semaines de Noël, Isabelle, 54 ans, témoigne sur France Bleu Béarn Bigorre de son quotidien dans la rue. Elle ne veut plus dormir dans les centres d'hébergement d'urgence du 115, trop sales d'après elle, et surchargés. Elle fait la manche pour payer une chambre dans une auberge chaque soir.

Dans les rues de Pau, les illuminations de Noël font parfois oublier ceux qui dorment dehors le soir. "En décembre, moi, je ne peux pas. Il fait trop froid", confie Isabelle. À 54 ans, après avoir perdu son compagnon, elle a quitté Sète pour Pau (Pyrénées-Atlantiques), où il est enterré, au mois d'octobre. Depuis, elle a sollicité plusieurs fois le 115, la plateforme téléphonique qui oriente vers un hébergement d'urgence. Mais entre les périodes de carence, l'état déplorable de la chambre dans laquelle elle a dû passer une nuit - au milieu de cafards, selon elle - et le nombre de coups de téléphone à donner chaque jour sur ce numéro surchargé pour être sûre d'obtenir une place, elle a décidé de ne plus passer par le 115.

La nuit, je regarde plusieurs fois derrière moi pour être sûre que je ne suis pas suivie, je m'installe sur un carton, avec mon sac de couchage... Et je ne dors pas. Isabelle

"Vous appelez le matin à 9 heures, on vous dit qu'il n'y a plus de place. On vous conseille de retenter votre chance à 18 heures. Vous rappelez à 18 heures, on vous dit parfois qu'il y a eu un désistement, mais c'est très très rare. Sinon, on vous demande de rappeler le lendemain à 9h. Et là, ça veut dire nuit dehors", explique Isabelle. Quand on est une femme dans la rue, on est "très vite repérée. La nuit, je regarde plusieurs fois derrière moi pour être sûre que je ne suis pas suivie, je m'installe sur un carton, avec mon sac de couchage, mais pas avant 23 heures minimum. Et je ne dors pas".

Le matin elle prend le bus, toujours pour ne pas être repérée par des SDF mal-intentionnés, et va faire la manche hors de Pau. Elle s'installe devant un distributeur automatique parce que "devant les grandes surfaces on nous dit toujours de nous en aller, que la direction ne veut pas que l'on reste". Là, elle a une journée pour récolter 21 euros, le prix d'une chambre dans une auberge.

"La rue, c'est une mini-société représentative d'une société. C'est à dire qu'il y a de tout", raconte-elle. Des gens qui ont des parcours de vie qui font qu'ils se sont retrouvés là mais qui sont entre-guillemets normaux. Des gens alcoolisés, des gens drogués... Je comprends qu'on puisse picoler. Parce que c'est lourd. Parce qu'on se fait jeter de partout." Et puis, dans la rue comme dans les centres d'hébergement d'urgence, il y a ceux qui "essaient de profiter de la fragilité des femmes, poursuit Isabelle. J'ai déjà été sollicitée par des hommes qui me disaient ”Si tu veux, tu peux coucher avec moi et je te donnerai de l'argent”. J'ai besoin d'argent mais me prostituer, jamais ! En revanche je pense que beaucoup de femmes cèdent parce qu'elles ont envie de dormir dans un lit, tout simplement".

70 à 75 places d'hébergement d'urgence en Béarn

L'OGFA, l'organisme de gestion des foyers amitié, qui met en lien les personnes à la rue et les lieux d'hébergement, confirme qu'il existe des périodes de carence. "Lorsque toutes les places sont prises et pour permettre à tous de se reposer de la dureté de la rue, indique son directeur Cyril Bazalgette. La majorité des chambres sont pourvues dans la journée et il faut certains soirs refuser entre 5 et 10 personnes. Mais en Béarn il existe un nombre de chambres assez exceptionnel", assure-t-il. Entre 70 et 75, selon la saison. Pour ce qui est de l'état des chambres, il indique avoir entendu parler de "nuisibles" et l'avoir signalé il y a 10 jours auprès de l'établissement.

C'est également ce qu'affirme avoir fait l'élue en charge des solidarités à la mairie de Pau et présidente du CCAS (centre communal d'action sociale), Béatrice Jouhandeaux. Elle a rencontré Isabelle. "Je lui ai conseillé de se rapprocher du CCAS et de monter un dossier pour obtenir un hébergement. Il existe des solutions ! Mais elle ne veut pas entendre parler du CCAS".

Isabelle sait "très bien ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas". Elle compte quitter Pau ce mardi pour retrouver le sud-est. Là, elle aimerait vivre à nouveau sur un bateau, comme pendant sa vie d'avant, avec son ex-compagnon.