TÉMOIGNAGE : Fabien Fougères, un journaliste mayennais au cœur des manifestations américaines

Fabien Fougère, 30 ans et originaire de Nuillé-sur-Vicoin au sud de Laval est journaliste reporter d’images. Il travaille pour France 2 et depuis 2 ans, il est basé à Washington. En fin de semaine dernière, le Mayennais est parti couvrir les manifestations à Minneapolis.

Fabien Fougère est ce qu'on appelle un JRI, un journaliste reporter d'images. C'est lui qui filme les reportages diffusés ensuite dans les journaux télévisés. Le Mayennais, né à Laval en décembre 1989, travaille à France 2 et depuis deux ans, Fabien Fougère fait partie du bureau de Washington aux États-Unis.

Jeudi 30 mai, il est parti couvrir les manifestations à Minneapolis, suite au décès George Floyd, tué par le policier, Derek Chauvin. Une mission menée avec la journaliste Agnès Vahramian.

Au cours de cette couverture des manifestations, Fabien Fougère a été visé, comme d'autres confères, par des policiers américains. Le Mayennais a reçu un tir de flashball. "Je n'ai pas été véritablement blessé" nous a confié l'ancien élève du lycée d'Avesnières à Laval.

Sa collègue, Agnès Vahramian, a souligné l'expérience de son caméraman qui a notamment couvert en France, les manifestations contre le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes (44).

Après ce reportage de six jours à Minneapolis, Fabien Fougère est rentré à Washington où il habite. Et là-bas aussi, la situation tendue comme l'explique le journaliste : "il a été compliqué pour moi de rejoindre mon domicile car la ville est quadrillée par la garde nationale. Il y a de nombreuses manifestations qui continuent chaque jour. Le message qu'envoi Donal Trump, c'est un message de fermeté et non d'apaisement et effectivement on le ressent dans la ville. La présence policière est importante pour faire respecter le couvre-feu."