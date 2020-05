TÉMOIGNAGE : "Fatigue, vertiges, toux, même deux mois après" pour Dominique contaminé par le Covid-19

"Un virus vicieux, flippant et déstabilisant". Dominique Lemaire est bien placé pour parler de ce Covid-19 qui l'a touché en mars dernier et qui continue à le faire souffrir.

Une fatigue permanente

"Ca fait 65 jours désormais que je suis malade du Covid", nous explique ce père de famille qui vit à Arcueil dans le Val-de-Marne. Les premiers symptômes sont apparus le 18 mars dernier "avec une forte fièvre" puis ils sont passés. Mais d'autres persistent : la fatigue permanente, les vertiges, la toux, l'essoufflement et "cette sensation d'oppression de la cage thoracique".

Pour Dominique, le moindre effort devient une épreuve. "Ce matin, je suis allée à acheter mon pain à la boulangerie qui est à 150 mètres, j'ai ajouté une petite boucle de 250 mètres en revenant et quand je suis rentré, j'étais essoufflé, fatigué, vide... comme un petit vieux". Dans son salon, le canapé-lit est toujours déplié "parce que j'ai besoin de m'allonger souvent et ça m'évite de monter les escaliers pour monter vers la chambre". Purtant à 45 ans, ce conseiller en assurances et musicien, était en parfaite santé avant le coronavirus.

Combien de temps encore ?

Pendant longtemps, il s'est demandé s'il était seul à subir les effets de cette maladie sur une durée aussi longue. "Ma femme a vécu la même chose donc je me suis dit tu n'es pas fou". Et puis, il a lu tous ces témoignages sur les réseaux sociaux sur ces malades qui racontent "leur jour d'après", eux aussi. "On est pas mal nombreux, je pense, ce serait bien qu'on s'intéresse à nous", affirme Dominique qui s'est senti un peu abandonné quand les médecins lui ont dit que ce n'était pas un cas grave et qu'il pouvait rester chez lui. "Sans traitement, sans explication, c'est un peu angoissant".

Aujourd'hui, malgré tous les tests médicaux, les analyses de sang, les scanners, aucun médecin n'est capable de dire à Dominique combien de temps il va devoir endurer cet état ni s'il retrouvera toutes ses capacités, alors forcément il se demande si le Covid ne peut pas provoquer des "maladies et des fatigues chroniques".

Un virus et encore beaucoup de questions

Pour le docteur François Trémolières, ancien chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital de Mantes-la-Jolie dans les Yvelines,"on n'a pas assez de recul nécessaire" pour dire combien de temps peuvent durer ces séquelles mais "ce ne serait pas étonnant qu'on voit apparaître des choses comme des maladies chroniques". Le médecin prend pour exemple d'autre maladies virales comme la mononucléose ou "le zona" qui provoquent chez des personnes âgées des douleurs qui peuvent durer parfois "des années et qui peuvent être très handicapantes".