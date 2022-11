TÉMOIGNAGE - Grève des salaires : "Le 9 du mois, je suis à découvert de 300 euros"

Une nouvelle journée d'action pour une revalorisation des salaires et des retraites a lieu ce jeudi 10 novembre 2022, à l'appel de la CGT. Le syndicat réclame un coup de pouce pour le SMIC, une hausse du point d’indice de la Fonction publique et l’indexation des salaires et des retraites sur l’inflation.

A Toulon, un rassemblement est prévu à 10H30 sur le parvis de la gare. Christelle, 51 ans, caissière de l'hypermarché Carrefour du centre commercial Mayol sera présente, comme lors des dernières journées de grève. Elle explique pourquoi à France Bleu Provence.

"Je suis payée 1100 euros par mois pour un contrat de 30 heures__. Descendre dans la rue pour réclamer des hausses de salaire est pour moi une obligation. Nous devons nous bouger pour espérer gagner plus. Pour moi, il n'y a plus de salaires moyens mais des salaires de pauvres. Nous sommes le 9 du mois et je suis déjà à découvert de 305€ ! Je dois encore acheter de la viande pour le mois mais dans 3 ou 4 jours, je ne pourrai plus rien faire. Ma carte sera bloquée car je vais dépasser mon découvert autorisé de 500€. Quand c'est comme ça, je suis obligée d'aller voir maman ou même parfois mes enfants. C'est terrible. C'est très dur (long silence) de demander à mes propres enfants de m'aider. Surtout que je ne suis pas sure de pouvoir les rembourser le mois suivant."

La quinquagénaire tente de comprendre comment elle a pu en arriver là : "Il n'y a rien d'étonnant car tout a augmenté : mon loyer est passé de 650€ à 740€, l'assurance des voitures coûte aussi plus cher, comme l'électricité. Et puis bien-sûr, il y a la nourriture, la viande par exemple. Avant, nous en mangions tous les jours. Maintenant, c'est 2 ou 3 fois par semaine. Moi qui suis caissière je vois tous les prix augmenter ! Hier par exemple, j'ai passé une laque pour les cheveux à 9€90 ! Une laque pour les cheveux ! Un produit que je payais 2 francs quand j'étais jeune... On ne peut plus continuer comme ça. C'est pour cette raison que je me mobilise et je ne comprends pas pourquoi on est si peu nombreux dans la rue."