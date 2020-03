TÉMOIGNAGE - Hommage aux victimes du terrorisme : une journée "nécessaire" pour Cindy Pellegrini

Cindy Pellegrini a perdu six membres de sa famille dans l'attentat de Nice le 14 juillet 2016. A l'occasion de la première journée d'hommage national aux victimes du terrorisme, cette habitante d'Herserange près de Longwy se confie sur son lent et douloureux travail de mémoire.

Sa vie a tragiquement basculé un soir qui devait pourtant être une grande fête. Le 14 juillet 2016, sur la Promenade des Anglais à Nice, Cindy Pellegrini, habitante d'Herserange, dans le Pays-Haut, a perdu sa mère, son frère, ses grands-parents et les beaux-parents de sa mère. Une famille décimée par un terroriste qui a foncé dans la foule avec un camion, tuant au total 86 personnes. Alors que le mercredi 11 mars était la première journée d'hommage national aux victimes du terrorisme, elle témoigne de son deuil, de la mémoire de ses proches, son combat pour la naissance d'un mémorial, et ses colères face à la menace terroriste toujours présente.

Fallait-il une journée pour les victimes des attentats ?

Bien-sûr, c'est nécessaire. Plusieurs années se sont écoulées. Ces journées où les gens se rassemblent et se souviennent, c'est primordial. Je dis toujours qu'oublier les victimes, c'est les tuer une deuxième fois. Cela doit rentrer dans l'Histoire de la France, que même les établissements scolaires participent à ces journées. On ne peut pas tourner une page en se disant que ça n'a été qu'un mauvais moment. Moi je suis même malheureusement persuadée que ce sont des événements qui vont se reproduire et il faut en tirer les conséquences. Je souhaite que cela devienne, comme l'a dit le Président de la République, une date comme celles du 11 novembre ou du 8 mai. Mais cette année, c'est un peu occulté avec ce que nous vivons avec le Coronavirus.

Cela passe par des gestes forts, comme ce mémorial que vous réclamez à Nice ?

Nous avons eu l'accord du Président de la République pour l'édification de ce mémorial. Suite à cela, il a nommé un comité mémoriel. Mais on a un peu le sentiment d'une récupération politique par ce comité. Les décisions sont prises sans nous, alors que ce projet a été développé à la base pour les victimes et par les victimes. Il risque de perdre son sens... C'est un projet qui me tient très à cœur. Je me souviens que mon frère avait été très touché en allant voir le Mémorial du World Trade Center à New-York .Je le fais pour toutes les victimes, mais il y a cette histoire personnelle qui fait je suis encore plus investie.

Comment allez-vous aujourd'hui ?

Ce sont les montagnes russes. Il y a des jours où ça va, où on avance pour eux parce que qu'on se dit qu'ils ne voudraient pas nous voir malheureux. On avance, mais on a encore de nombreux flashs par rapport à ce qui s'est passé. Mais il y a des journées, des dates qui sont très compliquées. Surtout moi, qui ai perdu autant de personnes. Les dates, les fêtes se multiplient : la fête des mères, la fête des grands-mères... C'est pour cela que je dis que ce sont les montagnes russes.

Et les attentats continuent. Comment le vivez-vous ?

Pour moi cela continuera parce que je pense qu'on ne met pas tout en œuvre pour que cela cesse. Quand j'entends qu'on va libérer des djihadistes, qu'on va rapatrier des personnes de Syrie alors qu'on sait qu'elles sont endoctrinées. On ne guérit pas de cela. Ce mémorial peut donc justement à prévenir de la radicalisation. Le but c'est que des établissements scolaires y viennent, le visitent. Si sur une classe de 20 élèves, il y a deux élèves qui ont ce genre d'idées, et qu'on en sauve au moins un, on aura gagné quelque chose...