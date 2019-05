TEMOIGNAGE - Huguette, 72 ans, oubliée d'internet

D'ici 2022, l'Etat prévoit de numériser toutes les démarches administratives. Pourtant, plus de 8 millions de Français n'ont pas internet chez eux. Huguette a 72 ans, elle vit à Benquet, dans les Landes, et fait partie de ces oubliés d'internet. Elle témoigne sur France Bleu Gascogne.

Il y a ceux qui surfent sur la toile tous les jours... Et il y a ceux qui n'ont même pas internet chez eux. Ils sont plus 8 millions en France dans ce cas. Pourtant, d'ici 2022, l'Etat prévoit de numériser toutes les démarches administratives en ligne. Déclarer ses impôts, régler une amende, consulter ses comptes bancaires : tout se fera désormais sur internet. Huguette a 72 ans, elle vit à Benquet, dans les Landes. Cette habitante n'a ni d'ordinateur, ni internet chez elle. Elle fait partie de ces oubliés d'internet. Huguette est le témoin de l'actu de France Bleu Gascogne ce mardi.

France Bleu Gascogne : Vous avez 72 ans, vous n'avez pas internet chez vous. Comment est-ce que vous réalisez vos démarches administratives ?

Huguette : Pour l'instant je fais encore mes déclarations sur papiers, pour les impôts par exemple. Mais peut-être que dès l'année prochaine je devrais faire ma déclaration sur internet, comme tout le monde.

Est-ce que c'est un choix de ne pas avoir internet chez vous ?

Non, ce n'est pas un choix. Au début je voulais avoir internet, mais mon fils n'en voyait pas vraiment l'utilité. Puis je vis seule, j'ai une petite retraite, donc je connais quelques difficultés financières pour m'acheter un ordinateur et tout l'équipement qui va avec.

Depuis quand vous n'avez pas touché un ordinateur ?

Depuis 5 ans, lors des derniers ateliers que j'ai suivi ici à la bibliothèque de Benquet. Mon niveau n'était pas terrible, j'étais maladroite, j'avais du mal à manier la souris. Aujourd'hui je pense savoir encore allumer l'ordinateur, mais je ne pense pas me souvenir de l'utilisation d'internet.

Est-ce que vous vous sentez exclue du monde numérique ?

D'un côté pas vraiment, car je sais que je ne suis pas la seule dans ce cas. Mais d'un autre côté oui, car tous mes amis ont internet. Lors des réunions, ils parlent d'internet, et je me sens un peu en retrait. Ça me manque parfois.

2022, c'est bientôt. Vous serez prête à faire toutes vos démarches en ligne d'ici 2 ans ?

Je ne sais pas trop. Je vais m'inscrire de nouveau aux ateliers. Mais je pense que si je reprends des cours, je devrais y arriver. Je ne suis pas plus bête que les autres ! (rires)

Le Département veut lutter contre l'exclusion numérique

- Des ateliers de formation numérique sont déjà mis en place dans la commune de Benquet. Un poste dédié va bientôt être créé par la municipalité. Plus largement, le Département des Landes a chargé l'Agence Landaise Pour l'Informatique de piloter un projet d'inclusion numérique sur tout le département. Plusieurs partenaires de services publics seront mobilisés comme les collectivités locales, les centres d'action sociale, la Ligue de l'Enseignement ou encore la Médiathèque départementale.