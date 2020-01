TÉMOIGNAGE - Il vient de trouver une solution d'hébergement après presque 2 ans dans la rue

Montbéliard, France

"C'est un divorce qui a mal tourné", glisse Patrick, un ancien sans abri de Montbéliard. En arrivant au travail un matin, il apprend qu'il est licencié, après 35 ans de présence dans l'entreprise. Le soir, en rentrant à la maison, son épouse est partie. "Elle m'a dit "ce soir je dors chez une copine" et je ne l'ai jamais revue", souffle cet homme âgé de 59 ans.

Très vite, Patrick ne peut plus payer le loyer et est obligé de quitter l'appartement. "J'ai dormi trois nuits dehors sous un abri de bus, c'était en novembre", se souvient-il. Une assistante sociale lui propose rapidement une solution de secours : dormir à l'abri de nuit de Montbéliard. "C'était le seul endroit où je pouvais aller pour être à l'abri car c'était difficile de trouver un appartement."

"On connaît la rue piétonne par cœur"

Une solution d'urgence qui a ses limites. "On est libérés le matin à 8h jusqu'à 19h le soir. On connaît la rue piétonne par cœur", raconte Patrick. Pour passer la journée, il marche beaucoup : "Comme ça, je dors bien le soir." Il se rend également dans un accueil de jour, où il peut se réchauffer et se restaurer.

Patrick a passé 20 mois dans la rue. Copier

Depuis fin décembre, Patrick a enfin pu trouver un hébergement pérenne, un studio meublé à Montbéliard. "Pour moi maintenant, le mieux serait de retrouver du travail, même à mi-temps, pour reprendre une vie normale et me refaire d'autres amis", dit-il.