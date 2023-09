TEMOIGNAGE - "J’ai décidé de mourir" : le combat posthume d’Annie Menonville pour l’euthanasie

Dans "J’ai décidé de mourir", Annie Menonville raconte les deux derniers mois de sa vie. Un témoignage posthume pour tenter de faire avancer le droit de choisir de mourir lorsque l’on souffre d’une maladie incurable. Un récit qu’elle a adressé au Président de la République et au gouvernement français juste avant d’être euthanasiée en Belgique le 17 août 2023. 6 jours avant son décès, Annie Menonville acceptait de nous recevoir chez elle.

4 ans de souffrances

Depuis son cancer du poumon diagnostiqué en 2019, Annie Menonville se bat. Chimiothérapies, radiothérapie, immunothérapie, cryothérapie. 20% de chances de s'en sortir. "J’y ai cru. Jusqu’à ce que j’apprenne que je ne suis plus guérissable et qu’il n’y avait plus rien à faire", glisse la quinquagénaire entre deux longues et laborieuses respirations heurtées.

Cinq embolies pulmonaires, une tumeur à la veine cave qui occasionne un manque d’oxygénation du sang. Malgré la morphine, douleurs et fatigues sont permanentes. En mai 2023, Annie se dit "au bout de sa vie". Elle prend la décision de mourir. "La plus lourde décision de ma vie". Son épouse, sa fille et son fils comprennent et l’accompagnent.

Annie Menonville appelle d’abord l’hôpital de Charleville-Mézières pour annoncer qu’elle arrête l’immunothérapie, qu’elle a décidé de mourir : "ça n’a pas été transmis à qui de droit et je n’ai jamais été rappelée".

Dernier voyage en Belgique

C’est finalement en s’adressant à des médecins belges que la patiente à bout de souffle trouve une réponse. Elle entame les démarches pour solliciter une euthanasie : "Merci à eux ! Ils me délivrent. C’est comme un cadeau tellement je n’en peux plus".

La date du dernier jour est fixée. Ce sera en septembre. Mais la santé d’Annie décline au cœur de l’été. Le 16 août, elle se tourne d’abord vers l’hôpital de Charleville-Mézières pour une sédation profonde et continue qui lui est refusée. "Faute de médecin formé et de comité d’éthique", précise Sylvine Menonville, l’épouse d’Annie. "Allez en Belgique", suggère le médecin hospitalier. Ce qu’Annie fait le lendemain. Le 17 août 2023 à 15h, Annie Menonville partait dans la douceur, entourée des siens.

Un livre-témoignage "pour étayer le débat"

Annie Menonville laisse derrière elle le récit en 100 pages de ses dernières semaines de vie. "J’ai décidé de mourir" est aussi un plaidoyer pour que le choix d’être accompagné médicalement pour mourir n’appartienne plus au médecin mais au patient atteint d’un mal irréversible qui lui provoque des souffrances inapaisables. "Il y a des milliers de personnes qui attendent désespérément qu’on prenne en compte leur souffrance. Il y a bien les soins palliatifs mais il faut réduire les délais parce qu’un protocole qui ne va pas assez vite, c’est encore et encore des souffrances", implore Annie.

Cette supplique, Annie Menonville l’a adressée au Président de la République et au gouvernement, dans l’espoir "d’étayer le débat et de les sensibiliser davantage". Ce mercredi, le ministre des Relations avec le Parlement, Franck Riester, a annoncé que le projet de loi sur la fin de vie, qui devait être initialement présenté fin septembre, le serait finalement avant la fin de l’année 2023 et qu’il devrait être débattu au Parlement en 2024.