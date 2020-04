TÉMOIGNAGE - "J'ai invité des gens à l'enterrement de mon père, ça fait bizarre"

En cette période de confinement, perdre un proche est une épreuve encore plus difficile à traverser. Gilles du Pontavice a perdu son père Jacques, maire de Perret (Côtes-d'Armor) âgé de 86 ans. Il n'a pas pu le voir avant sa mort et ses obsèques se sont déroulées dans la stricte intimité familiale.

Depuis la mise en place du confinement le 17 mars dernier, l'organisation des obsèques est soumise à des règles très strictes. Il n'est pas possible de rassembler plus de 20 personnes lors d'un enterrement. Les crématoriums ont interdit l'accès au public, il n'est pas permis de rendre visite à un malade à l'hôpital.

Ces contraintes rendent la période de deuil encore plus difficile à traverser pour les proches des défunts. Dans les Côtes-d'Armor, Gilles du Pontavice, 60 ans, a perdu son père Jacques vendredi 10 avril. Une figure de la commune de Perret dont il a été conseiller municipal dès 1964 puis maire pendant 13 ans.

Impossible de lui rendre visite à l'hôpital

Jacques du Pontavice est décédé à 86 ans, trois semaines après son admission à l'hôpital de Loudéac. "Il souffrait d'un problème aux poumons et son état s'est aggravé deux jours avant son décès. Je l'ai vu avant qu'il entre à l'hôpital puis une fois qu'il est décédé. Ce n'est pas évident à vivre."

Gilles a communiqué avec son père grâce au téléphone. _"Mon père écrivait ses Mémoires et on a profité de ce temps à l'hôpital pour les terminer. Je lui apportais son linge propre dans le hall de l'hôpital et je repartais avec son linge sale et des textes. Deux jours avant sa mort je lui ai apporté son manuscrit sur une clé USB. Je suis assez fier de cela et je pense qu'il étai_t heureux."

Des obsèques dans la plus stricte intimité familiale

Pour organiser les obsèques de leur père, les deux fils ont dû faire des comptes. "Nous étions limités à 20 personnes pour la cérémonie religieuse, le curé compris. Avec deux enfants, huit petits-enfants et onze petits-enfants c'était réglé mais on n'a évidemment pas pu emmener toute la famille. Nous avions le droit à quelques tiers donc on a pris sur nous pour faire venir son jardinier et une ancienne maire de Perret. J'ai dû inviter des gens à un enterrement alors que par essence c'est public ! C'est très bizarre."

Pas d'embrassades, pas de gestes réconfortants dans l'église. Les règles de distanciation sociale ont été respectées. "Je pense qu'il aurait aimé que les gens de la commune puissent être là pour lui rendre un dernier hommage. Grâce à nos connaissances, on a tout de même pu faire sonner le glas dans plusieurs paroisses."

Créer du lien malgré le confinement

Depuis l'annonce du décès de l'ancien élu, les messages, les courriels, les coups de téléphone affluent. "Des gens ont envoyé des fleurs mais les fleuristes étaient fermés alors il a fallu se débrouiller pour contacter le fleuriste. Je réponds évidemment à toute le monde, ça me parait être un minimum et c'est important de garder du lien en cette période. Nous sommes tous dans la même galère." Quant à savoir si le confinement rendra le deuil plus difficile, Gilles du Pontavice répond : "Nous sommes très pudiques dans la famille alors nous n'en parlons pas beaucoup en réalité."