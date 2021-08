TÉMOIGNAGE - "J'ai sauté sans réfléchir" : à 13 ans, Loucia a sauvé un enfant de la noyade en Dordogne

Loucia Pinto raconte l'histoire avec un grand calme, du haut de ses 13 ans, assise avec sa mère sur la table du jardin de la maison familiale à Sourzac. Dimanche matin, la collégienne a sauvé un petit garçon de quatre ans qui était en train de se noyer dans l'Isle, au pied du pont de Mussidan : "On était partis faire les courses avec ma mère en voiture. On a vu un enfant qui courait sur la route. On s'est arrêtés, et on l'a trouvé au bord de l'eau. On a crié 'non, ne saute pas dans l'eau', il nous a regardés, et il a plongé".

"Ma mère a appelé les pompiers et moi, j'ai sauté"

"Il a commencé à bouger les bras, comme s'il avait besoin d'aide. Ma mère a appelé les pompiers, et moi, j'ai sauté", raconte Loucia, qui a agi "sans réfléchir". L'eau est profonde, avec du courant, et l'adolescente n'a pas pied. Mais "il s'est agrippé à moi, et j'ai pu le ramener au bord", continue la jeune fille. Les pompiers arrivent quelques minutes plus tard. Le petit garçon n'a rien.

il s'est agrippé à moi, et j'ai pu le ramener au bord

Le petit garçon, autiste, s'était échappé de la maison familiale, tout près de la route départementale 6089. Les parents avaient oublié de fermer la porte. Le père, paniqué, l'a retrouvé après le sauvetage : "Je vois beaucoup de réactions qui s'en prennent au parents sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas juste, tout le monde peut faire une erreur par inattention et à cet âge-là, les enfants courent partout", assure Valérie, la mère de Loucia.

Elle offre son doudou au petit garçon

Loucia voulait replonger dans l'eau pour aller chercher le doudou du petit garçon, parti à la dérive sur la rivière. Sa mère l'en a empêché. La mère et la fille sont retournés voire la famille du petit garçon. Loucia lui a offert son doudou à elle, "que mon père m'a offert quand j'étais toute petite. Si j'ai sauté, c'était parce que je sais ce que coûte une vie", raconte la jeune fille, qui a perdu son père il y a un an d'un cancer en phase terminale. "Là où il est, je sais qu'il sera fier de moi. Je sais que j'ai fait un bon geste".

Le maire de Mussidan, Stéphane Triquart, dit bien connaître "ce que cette jeune fille a traversé" avec la mort de son père. Il est aussi le médecin de la famille. Il a décidé de décorer la jeune fille avec la médaille de la ville, la cérémonie aura lieu très bientôt en présence du colonel des pompiers de la Dordogne. Stéphane Triquart a aussi envoyé un courrier au préfet de la Dordogne, pour demander à ce que Loucia Pinto se voie décerner la médaille pour acte de courage et de dévouement.