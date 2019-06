Témoignage : "J'ai senti la mort de près" Laure, victime d'agression sexuelle

Hérault, France

Cette semaine, Montpellier accueille pour la première fois le Congrès International Francophone sur l'Agression Sexuelle. Il commence ce mardi et jusqu'à vendredi, au Corum. Un congrès qui a lieu tous les deux ans pour rassembler des chercheurs, des intervenants de la communauté scientifique pour trouver des solutions pour réduire le nombre de victimesd'agressions sexuelles.

Témoigner pour encourager les victimes à parler

Laure Chelle, la présidente de l'association Stop aux Violences Sexuelles dans le Gard accepte de témoigner pour la première fois. Elle a été victime d'agressions sexuelles. A l'époque Laure a environ 6 ans, la famille est réunie pour le weekend. C'est lors d'un trajet en voiture qu'elle est agressée : "Mon père conduisait j'étais devant assise sur les genoux de mon grand oncle. Ma mère, ma sœur et ma grande tante était derrière. Pendant que la voiture avançait, _mon grand oncle a abusé de moi_. Je ne vous cache pas que c'est toujours difficile à revisiter, ce grand oncle a eu une pénétration digitale à mon égard, personne ne s'en est aperçu, la voiture continuait à avancer."

J'ai été une morte vivante. Laure victime d'agression sexuelle

Plus tard, à trois ou quatre reprises, elle est victime d'attouchements de la part de son grand oncle. C'est le début d'une longue descente aux enfers : "J'ai arrêté mes études, ma santé commençait à se dégrader par rapport à ce que j'avais vécu. J'ai commencé par faire de l'anorexie, de manière importante, l'anorexie s'est transformé en boulimie. _J'ai fais une tentative de suicide_. J'ai pris des médicaments. J'ai fais plusieurs dépressions. J'ai senti la mort de près, je l'ai senti. Elle était là juste, juste là. Vous savez, on dit qu'on est des morts vivants. J'ai été une morte vivante." C'est finalement à 34 ans que la mémoire lui revient. Elle décide de s'engager dans une association pour lutter contre ces violences sexuelles. Laure n'a jamais porté plainte contre son grand oncle et aujourd'hui elle lui a pardonné.

La mémoire lui est revenue à 34 ans

Avec l'association Stop aux Violences Sexuelles, Laure milite au quotidien contre les violences sexuelles et prône l'imprescriptibilité : "Quand le traumatisme est tellement important, pour se protéger l'individu oublie ce qu'il s'est passé. La réapparition de la mémoire peut être à des moments totalement différents selon les personnes. Ca peut etre au bout de 6 mois au bout de 15 ans au bout de 50 ans. Il faut permettre à chacun de pouvoir être accueilli dans le témoignage qu'il a à en faire et que la société puisse prendre en charge du point de vue du soin la personne quel que soit le moment où le tiroir s'ouvre."