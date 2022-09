TÉMOIGNAGE - "J'avais l'intention d'écrire une lettre à la reine pour la remercier"

Dans le hall de la gare maritime de Cherbourg, Anne est un peu perdue. D'une parce que cela fait trois ans qu'elle n'est pas rentrée en France mais aussi parce que cette Française, expatriée au Royaume-Uni depuis 25 ans, est encore un peu sous le choc de la nouvelle du décès de la reine.

Une rencontre avec la reine il y a une vingtaine d'année

Anne fait déjà partie de ceux qui ont eu la chance de rencontrer la monarque dans leur vie. C'était en 2001, la jeune femme alors âgée de 24 ans, travaille pour l'été sur Sercq, petite île entre Jersey et Guernesey. "J'avais entendu un hélicoptère," raconte la Française aujourd'hui âgée de 45 ans, "je me suis dit "qu'est-ce que c'est que ça ?" et puis en fait, c'était la reine en train d'atterrir." La souveraine était venue en toute discrétion, seulement accompagnée de ses agents de sécurité, et la jeune femme s'est retrouvée nez-à-nez avec elle. "Elle portait son ensemble vert pâle," se souvient Anne, "je lui ai dit "oh it's very nice !" (ndlr : Oh c'est très joli) et elle a dit "thank you !" " Un souvenir qui est resté gravé dans sa mémoire.

Expatriée en Angleterre, Anne voulait remercier la souveraine pour son accueil

Au-delà de cette rencontre marquante, ce qui émeut la passagère à la descente du ferry c'est qu'une semaine avant le décès d'Elizabeth II, Anne a décidé de lui écrire. "Je connais la cheffe lieutenant qui représente la reine," explique Anne, "je lui ai envoyé un mail littéralement une demi-heure avant l'annonce du décès en disant "J'espère que la reine est OK, je viens de recevoir les news comme quoi elle était à l'hôpital."" Anne voulait écrire sa lettre en France, avec sa tante "Bibiche" qui est "une grande fan de la reine" et remercier la monarque qui l'a "accompagnée" depuis son arrivée au Royaume-Uni il y a 25 ans. Les deux femme vont tout de même écrire et envoyer la lettre au palais de Buckingham mais c'est le roi Charles III qui la recevra.