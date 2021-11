PORTRAIT - Johanna Echouard, première femme transgenre arbitre de tir à l'arc

Elle est la première femme transgenre arbitre de tir à l'arc. Johanna Echouard a 52 ans. Elle a créé et est engagée au club de Vouneuil-sur-Vienne depuis plus de 30 ans. Elle qui a été assignée homme et appelée Jean-Pierre à sa naissance a annoncé sa transition à l'été 2020. Depuis, dans les clubs comme dans son travail d'éducatrice spécialisée, sa réassignation de genre ne rencontre pas d'obstacle de la part des personnes qu'elle côtoie. Elle a raconté son histoire à France Bleu Poitou.

Dimanche 31 octobre, c'est jour de compétition de tir à l'arc en intérieur du gymnase de Lencloître. Au signal sonore, les tireurs s'alignent, arment leurs arcs et tirent leurs trois flèches. Un tournoi sous l'œil attentif de Johanna qui, ensuite, vérifie les scores. Connue et reconnue dans le tir à l'arc, sa présence est acceptée et ne pose aucune question. "Je n'ai eu aucun frein dans le tir à l'arc et d'ailleurs dans toutes les sphères où je peux évoluer", témoigne-t-elle. Et de se réjouir : "C'est super pour moi."

Abrite fédérale ses compétences et qualités n'ont absolument pas été remises en cause. "Moi avant ou maintenant, je suis toujours la même personne. Je suis reconnue en tant que personne avant tout et la vie privée après, c'est autre chose", assure-t-elle. Ce sont même ses amis qui ont plus de pression. "Est-ce que je ne vais pas faire une boulette ?", se demandait Michael Rivereau, le président du club de Lencloître et ami de 30 ans. "Et puis finalement, ça s'est très très bien passé. C'est Johanna, arbitre officielle et point barre", affirme-t-il.

En catégorie dame séniore depuis septembre dernier

Sa réassignation de genre n'a pas été trop difficile auprès des instances de la fédération française de tir à l'arc. "En tant qu'archère, on passe devant une commission fédérale avec les médecins fédéraux", explique Johanna Echouard. Elle doit fournir tous les six mois son taux hormonal pour pouvoir concourir chez les dames. "Je n'ai eu aucun problème", certifie-t-elle, lors de son rendez-vous en septembre dernier devant cette commission. Une commission où d'ailleurs d'autres personnes sont venues attester d'un parcours de transition.

Le tir à l'arc un sport familial

Si l'accueil est aussi bon dans son sport, c'est que c'est une discipline familiale pour Johanna Echouard. Tous les âges tirent ensemble, les personnes valides comme les personnes handicapées, il y a donc une grande tolérance. "Ça ne serait peut-être pas dans tous les sports... Quoique les mentalités évoluent", estime l'arbitre. Une évolution et un bon accueil des personnes transgenre qu'elle souhaite, quand même, être plus partagé dans la société française.