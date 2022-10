TÉMOIGNAGE. Journée nationale des aidants : "On a une épée de Damoclès, on ne sait jamais quand ça va craquer"

"J'ai 70 ans, ma fille en a 49. Elle est atteinte d'une maladie psychique depuis l'âge de ses 20 ans." Comme huit à onze millions de Français, Marie-Thérèse Colinet est aidante auprès de fille, ce qui a bouleversé son quotidien. "Elle a vécu chez moi pendant deux ans, parce que c'est très long de reprendre le dessus, quand on a une crise psychique. Ça demande beaucoup de patience, d'adaptabilité, de comprendre la maladie, les effets des médicaments. Il faut aussi adapter son comportement à la personne, qui a besoin de calme, d'écoute."

Marie-Thérèse Colinet a dû "complètement réadapter" sa façon de vivre, en essayant, surtout, "d'aider sans envahir la personne". Déléguée départementale de l'UNAFAM dans la Marne, l'Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques, elle rencontre de nombreux proches aidants, qui ont, tous, "une épée de Damoclès, on ne sait jamais quand ça va craquer. Et c'est très difficile, notamment quand on doit hospitaliser la personne qu'on aime."

Difficile d'allier vie professionnelle et vie personnelle

Selon une étude de l'Ocirp, l'organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, publiée ce mercredi, près d'un aidant sur six travaille, tout en s'occupant d'un proche dans le besoin. Une situation pas toujours facile à gérer, selon Marie-Thérèse Colinet. "On a du mal à en parler à son employeur. Il y a la honte, la culpabilisation et l'incompréhension de la maladie."

La déléguée départementale de l'UNAFAM dans la Marne, l'Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques, estime par ailleurs qu'il est important pour les aidants de pouvoir en parler entre eux. "C'est essentiel. C'est tellement lourd, il faut sortir tout ce qu'on ressent."

C'est pourquoi l'UNAFAM organise des groupes de paroles, plusieurs fois par mois, ainsi que des formations. Mais Marie-Thérèse Colinet déplore un manque de "professionnels, de structures" et appelle chacun à s'informer sur les maladies.