TÉMOIGNAGE : "L'impression d'être dans une bulle" pour Françoise, confinée avec son mari atteint d'Alzheimer

Ils sont plus de huit millions en France : les aidants familiaux qui prennent régulièrement soin d'un proche malade à la maison. Certains sont soutenus par des associations, des soignants mais à cause du coronavirus, ces aidants se retrouvent confinés 24h/24h avec ce père, cette mère, cet enfant ou conjoint malade. Beaucoup se sentent démunis et inquiets.

Huis clos avec son mari

C'est le cas de Françoise Ayral, qui vit à la Garenne-Colombes dans les Hauts-de-Seine avec son mari, Jean-Marc. Ce dernier souffre de la maladie d'Alzheimer. Avant le confinement, il passait ses journées dans un accueil de jour, géré par une association. Mais l'accueil depuis un mois, l'accueil est fermé et depuis Françoise vit avec son conjoint, toute la journée, sans aucune visite d'ami ou de famille. "Je me sens très seule", nous confie-t-elle. "La vie sociale me manque car je reste enfermée avec un malade qui ne parle pas beaucoup, à l'écouter répéter des dizaines de fois dans la journée ce qu'il m'a déjà dit", sans se souvenir.

"Ça m'isole complètement"

Même si Jean-Marc est assez indépendant pour rester tout seul à la maison, Françoise n'en reste pas moins stressée quand elle doit sortir pour faire des courses dehors. Elle se presse pour rentrer le plus vite possible. "Si jamais il n'a plus la télé allumée, ou qu'une chaîne change, ça se passe mal, il peut y avoir une crise". Et à la télé, impossible de choisir un bon film ou une bonne série pour Françoise car son mari, ancien médecin de profession, regarde en bouche les chaînes d'infos qui parlent du coronavirus. De quoi rendre la situation encore plus pesante et anxiogène pour elle.

"J'ai l'impression d'être dans une bulle" - Françoise, confinée avec son mari, atteint d'Alzheimer Copier

Le risque d'aggraver la maladie

Mais surtout, Françoise se sent "démunie" face au risque de régression que ce confinement pourrait avoir sur son conjoint. "À l'accueil du jour, il avait beaucoup d'ateliers, d'interactions avec les membres de l'association. À la maison, mis à part la télévision, il n'y a plus aucune interaction sociale". Moins de stimulation pour les malades d'Alzheimer, c'est le risque de faire avancer la maladie "vers des paliers où ils perdent encore un peu plus d'indépendance".