TÉMOIGNAGE - "La maladie de Charcot va prendre mon corps mais elle n'aura pas mon âme"

C'était en septembre dernier. Des crampes dans les mollets, les muscles qui bougent tout seuls, et puis le diagnostic tombe. Trois lettres, SLA (sclérose latérale amyotrophique), et la terre se dérobe sous les pieds de Thierry Pogu. À 57 ans, cet habitant de Montbert, père de deux enfants, est atteint de la maladie de Charcot, une maladie neurodégénérative rare qui paralyse progressivement ses muscles. Elle touche entre 7.000 et 8.000 Français.

ⓘ Publicité

En quelques mois, l'état de Thierry Pogu s'est rapidement dégradé. L'ancien couvreur, auparavant "toujours en mouvement", peine à s'exprimer et se déplace en fauteuil roulant. Pourtant, le moral d'acier de cet adepte des arts martiaux n'a jamais lâché. Le motard, fan de métal, était et restera "un bon vivant". Et ce, "jusqu'au bout". Son sourire et son humour à toute épreuve témoignent aujourd'hui de son message porteur d'espoir. Rencontre.

Comment avez-vous réagi quand vous avez appris que vous étiez atteint de la maladie de Charcot, en septembre dernier ?

Thierry Pogu : Le jour où tu apprends que tu as la maladie de Charcot, le monde s'écroule. Tu ne sais pas ce qui t'arrive. Le plus difficile, pour moi, c'est surtout l'idée de la mort. On pense tout de suite à ça. On se dit : "Je vais vivre combien de temps, six mois, un an, deux ans ?" Et surtout, dans quelles conditions ? La souffrance physique, mentale, on ne sait pas où on va. Et je ne pensais pas en arriver là où j'en suis. Je n'arrive plus à marcher, à parler correctement. Je dors avec un masque à oxygène. C'était impossible à imaginer. Au début, j'étais dans le déni. Je n'arrivais pas à accepter.

Comment êtes-vous resté combattif ?

Je suis de nature à reprendre le dessus assez facilement. Il faut que je me batte pour me sentir plus fort. Jamais je n'abandonne un combat. Reculer, ce n'est pas ma manière de penser. Il faut tout affronter, quoi qu'il arrive.

C'est pour ça que vous avez fait beaucoup de sport, du vélo notamment, au début de la maladie ?

Oui, j'ai toujours fait du sport. J'ai beaucoup pratiqué les arts martiaux. J'avais besoin de refouler cette maladie qui venait de je ne sais où pour envahir ma vie.

Aujourd'hui, vous êtes très souriant. Vous avez gardé votre humour.

Moi, j'aime la vie, j'aime le soleil, j'aime la lumière. Il faut profiter de la vie en ayant le sourire. Il n'y a pas mieux et ça ne fait de mal à personne. Je ris même de moi, de mon handicap. Il faut de l'autodérision ! La manière dont je parle... Avec tous les mots que je n'arrive pas à bien prononcer, parfois, ça peut prêter à confusion !

Qu'est-ce qui vous fait tenir ?

La vie, tout simplement. Mes enfants, mes amis, mes parents... Mais surtout moi-même. Moi, avec ma rage de vivre ! C'est mon combat le plus difficile, mais je ne m'avouerai pas vaincu. La maladie va prendre mon corps, parce que physiquement, je ne pourrai plus rien faire, mais mon esprit et mon âme, jamais elle ne les aura ! Donc c'est moi qui gagne au bout.

Pourquoi teniez-vous à témoigner ?

Je veux témoigner parce que le cancer est une maladie dont on peut guérir et elle est connue de tous. Mais la maladie de Charcot, tout le monde ne connaît pas. Et en plus, on n'en guérit pas. Donc j'aimerais que monsieur Macron et le gouvernement se bougent un peu pour la recherche. Aux États-Unis, ils sont en avance sur nous (NDLR : Les États-Unis ont autorisé la commercialisation d'un nouveau traitement expérimental contre la SLA). Pourquoi nous, on ne peut pas en bénéficier ? Pourquoi en France, on ne bouge pas assez ? Il ne faut pas oublier qu'on est quand même des milliers à avoir la maladie. Ça nous apporterait de l'espoir et ça nous ferait du bien.

Quel regard portez-vous sur les débats autour de la fin de vie en France ? Vous-même avez-vous pris des dispositions ?

Bien sûr, j'ai anticipé ma fin. J'ai demandé à ne pas être réanimé. Je n'irai pas en Belgique, je vais rester en France. Mais je ne veux pas finir comme un légume. Hors de question ! Hors de question d'être sur mon lit à attendre la mort. Ce n'est pas normal qu'on laisse les gens souffrir pour rien. On est en retard par rapport aux autres pays. Il est vraiment temps que la France avance dans ce domaine-là. Pour moi, on est libre de sa propre vie. Ce n'est pas au gouvernement de nous dire comment on doit finir.

Quel message souhaitez-vous faire passer aujourd'hui ?

Il faut toujours garder espoir. C'est important. On n'a pas dit notre dernier mot ! Tout le monde a sa bonne étoile. On ne sait jamais. Ce n'est jamais fini. Il y a des mauvais jours, mais le lendemain ça va mieux. Et on repart de plus belle !

Une réunion publique à Nantes

Dans le cadre de l'opération "Un mois pour ouvrir les yeux sur la SLA", l'association ARSLA (Association pour la Recherche sur la SLA) organise une réunion publique à La Manufacture de Nantes le 22 juin de 15h à 17h, avec le service de Neurologie du CHU de Nantes. Un événement pour toutes les personnes concernées par la maladie de Charcot : les personnes malades et leurs proches, les professionnels de santé, chercheurs et institutions locales. Renseignements à l'adresse : coordination.arsla.loireatlan@gmail.com.

loading