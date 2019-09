TEMOIGNAGE - Le 3 septembre 1944 à Petite Forêt, "toute la commune était en deuil, tout le monde pleurait"

Petite-Forêt, France

C'est un épisode méconnu de l'histoire de la seconde guerre mondiale. Le 3 septembre 1944, il y a 75 ans, la commune de Petite-Forêt, près de Valenciennes, était endeuillée par une tragique méprise. La veille, toute la zone a été libérée de l'occupation allemande, les habitants font la fête avec les Alliés.

Un groupe d'une quarantaine de résistants, membres des Forces françaises de l'intérieur (FFI) est envoyé en forêt de Raismes, pour capturer les derniers Allemands en fuite. Ils n'en trouvent pas, et font demi-tour : à la sortie de la forêt, ils sont bombardés par l'aviation américaine, qui les prend pour des ennemis. Bilan : 20 morts, âgés de 15 à 44 ans. 14 d'entre eux étaient originaires de Petite-Forêt.

Commémoration annuelle

Chaque année, à cette époque, une cérémonie de commémoration a lieu au cimetière de Petite-Forêt, où sont enterrés ces combattants, et où une stèle a été construite. L'association Le Populaire tente de faire entrer cet épisode dans l'Histoire. Cela fait plus de 20 ans que ces bénévoles collectent des documents et des témoignages, pour donner un visage, une histoire à chacune de ces victimes. Jacqueline Lamand, la présidente, se bat au quotidien pour que ces derniers martyrs de la seconde guerre mondiale ne tombent pas dans l'oubli : "c'est la libération, et ils meurent, en plus tués par des Alliés. C'est comme une chape de plomb. C'est une erreur, une bavure".

20 résistants sont morts dans ce bombardement américain. Ils étaient âgés de 15 à 44 ans. - Montage photo fourni par l'association Le Populaire

"Je les revois encore" - Josiane, fille de résistant blessé

A Petite-Forêt, le traumatisme est encore vif. Josiane Marez avait sept ans et demi ce 3 septembre 44. Son père a été blessé dans le bombardement, et aujourd'hui encore elle reste marquée par ce drame : "c'était une tragédie. Nous, les enfants de l'école, on est allés à l'enterrement. On tremblait en passant devant le cercueils. Je les revois encore. Toute la commune était en deuil, tout le monde pleurait".

L'association continue à se battre pour obtenir des excuses officielles des Américains, et à collecter un maximum de photos et d'archives.

Association le Populaire : 09 71 55 11 95 - jacqueline.lamand@wanadoo.fr