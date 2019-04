TÉMOIGNAGE - Léon Gautier, 96 ans, un vétéran du Débarquement "qui n'a pas la grosse tête"

Alors que le 75e anniversaire du Débarquement approche, France Bleu a recueilli le témoignage exceptionnel de Léon Gautier. A 96 ans, il est l'un des rares Français à avoir participé au Jour J et il a gardé intact l'enthousiasme de sa jeunesse quand il évoque son époque "Commandos Kieffer".

Ouistreham, France

"Je n'ai pas attrapé la grosse tête" confie Léon Gautier en gloussant quand il se coiffe du béret vert qu'il portait le jour du Débarquement, il y a 75 ans. Il faut bien l'avouer, après la rencontre avec ce vétéran de 96 ans, on était complètement sous le charme. Léon Gautier aurait pourtant quelques raisons de "se la jouer" un peu. Mais ce n'est pas le style du vieux monsieur. Quand il raconte la camaraderie et le patriotisme qui animaient les membres des Commandos Kieffer en juin 1944, on le sent à nouveau gagné par son enthousiasme de l'époque.

Son histoire est intimement liée à celle de la libération de la France et il est l'un des rares vétérans français du D-Day à être encore vivant, le seul à vivre en Normandie. Deux mois avant le 75e anniversaire du Débarquement, nous l'avons rencontré chez lui, à Ouistreham dans le Calvados. Il vit aujourd'hui dans la ville où il s'est battu il y a 75 ans.

On rentrait chez nous et on était certain de gagner

Le 6 juin 1944, au petit matin, ce Breton de 21 ans s'élance aux côtés des Britanniques sur le sable de Sword Beach (nom de code de la plage allant de Saint-Aubin-sur-Mer au port de Ouistreham). Avec 176 autres "bérets verts", ils forment ceux qu'on appellera ensuite les Commandos Kieffer. "Ce sont des moments qu'on ne peut pas oublier" souffle l'ex quartier-maître Léon Gautier. "On rentrait chez nous et on était certain de gagner" assure le vétéran. "En face il y avait les soldats allemands bien sûr, mais _ils n'avaient pas la valeur des commandos_. On avait ordre de foncer jusqu'aux blockhaus en haut de la plage. Ça nous tirait dessus mais dans ces cas-là, plus on se rapproche, plus le champ de tir se rétrécit."

Le Débarquement fera dix tués et une quarantaine de blessés parmi les camarades français de Léon Gautier, "on pensait qu'il y en aurait beaucoup plus". Les Commandos Kieffer continueront le combat ensuite dans la Bataille de Normandie et iront même jusqu'en Hollande et en Allemagne. Léon Gautier, blessé, était sur un lit d'hôpital lors des opérations hollandaises et allemandes et, à sa façon d'en parler, il semble évident que c'est un grand regret pour lui.

Un entraînement de commando

Qu'est-ce qui pousse à sauter d'une barge britannique pour courir sur une plage normande sous le feu des soldats allemands ? "Le patriotisme" lance l'ancien soldat qui arbore sa Légion d'honneur au revers de sa veste. Arrivé en Angleterre et engagé avec la France Libre du général de Gaulle dès 17 ans, il est entré dans les commandos en 1943. Il fallait sûrement avoir des convictions bien ancrées pour résister aux entraînements réservés aux commandos de marines en Ecosse.

"Sur vingt volontaires dans chaque groupe, on était cinq à tenir. En une heure, on devait parcourir sept miles (environ 11 kilomètres) avec l'armement sur le dos. Il fallait être en forme et courir." C'était précisément ce qu'il fallait au jeune Léon Gautier, "Je voulais défendre la France libre mais pas rester dans un bureau... Les commandos, c'était très actif" sourit-il. Incorporés aux forces spéciales britanniques, les 177 Français dirigés par le capitaine Philippe Kieffer auront même l'honneur de débarquer les premiers en France le matin du Jour J.

Léon Gautier avec son épouse (à sa droite) et son petit-fils (à sa gauche) lorsque Manuel Valls lui a remis la Légion d'honneur en préfecture de Caen (Calvados) le 23 août 2014. © Radio France - Francis Gaugain

Une histoire familiale durement marquée par la Seconde Guerre mondiale

Outre son combat pour la France libre, toute l'histoire familiale de Léon Gautier a été durement marquée par la guerre : sa sœur déportée par les Allemands, sa femme britannique, décédée il y a deux ans, qui vivait depuis 1943 avec, dans la tête, un éclat d'obus reçu dans le jardin de sa maison sur les côtes anglaises à Douvres. Après les combats et la Libération, Léon Gautier est rentré chez ses parents, à Rennes. "J'étais parti depuis l'âge de 17 ans, je n'avais pas d'autre endroit où aller."

Les années qui ont suivi, il a quitté l'armée et travaillé comme carrossier, son métier d'origine, en Angleterre et en Afrique. Mais il n'a jamais oublié et surtout, il s'est attaché à raconter ses souvenirs du Jour J à ses proches comme aux étrangers. Aujourd'hui, l'un des petits-fils de Léon Gautier est engagé dans les commandos de Marine français. Il était aux côtés de son grand-père quand celui-ci a été décoré de la Légion d'honneur peu après les émouvantes cérémonies du 70e anniversaire du Débarquement.

Léon et Johannes

Le visage de Léon Gautier coiffé de son béret vert est apparu sur les écrans du monde entier le 6 juin 2014 lorsqu'il a étreint un ancien combattant allemand, installé lui aussi en Normandie, Johannes Börner. Très fort symbole que l'étreinte de ces deux hommes, ennemis devenus frères. La mort a séparé Léon et Johannes en mai 2018 mais le vétéran français martèle toujours son message de paix. "En 1944, on sortait de la Première Guerre mondiale, dans les écoles on nous apprenait la haine de l'Allemand. Aujourd'hui, on vit en paix et c'est l'important."

Léon Gautier et Johannes Börner, un vétéran français et un ancien combattant allemand devenus amis. Ici lors du 70e anniversaire du Débarquement. © Maxppp - IAN LANGSDON

Si on ignore encore les détails des cérémonies prévues pour le 75e anniversaire du Débarquement, Léon Gautier en sera : "Inch Allah". "Pour le 70e, on avait encore beaucoup de copains. Ça nous faisait plaisir de nous retrouver mais on n'est plus que trois vétérans (des Commandos Kieffer, NDLR). Ce jour-là, on pensera à nos copains qui sont restés. On va leur rendre hommage dans les cimetières."

Il n'y a pas de fierté à avoir

Loin des brochettes de chefs d'Etat et de têtes couronnées des cérémonies officielles, à Ouistreham, Léon Gautier participe à l'animation d'un "beau petit musée qui contient uniquement des pièces qui ont servi, des armes, des uniformes véritables." Et d'ajouter :"Je ne sers pas à grand-chose maintenant mais le si peu, je suis content d'être là." Dans sa maison à deux pas du port où les ferrys prennent le large vers l'Angleterre, il balaye les craintes suscitées par le Brexit et reste fermement européen. "Je ne m'inquiète pas du tout pour l'Europe. Les politiques arrivent toujours à s'arranger entre eux." Est-ce son grand âge qui le rend philosophe ? "Je ne suis pas plus sage aujourd'hui qu'hier" s'exclame-t-il en riant. Quant à savoir s'il est fier d'avoir fait le Débarquement : "Il n'y a pas de fierté à avoir. On a fait notre travail. Nous sommes seulement heureux d'y avoir participé."

La rencontre aura duré une heure. Ne vous y trompez pas, en dépit de son (grand) âge, Léon Gautier a un emploi du temps chargé. Outre "son" musée et les différentes invitations qu'il s'emploie à honorer dans la mesure où elles ne le fatiguent pas trop, à force de fréquenter les cérémonies commémoratives, il s'est aussi fait des amis parmi les vétérans du Débarquement. Et ce soir-là, il partait, tout sourire, retrouver "un copain américain".