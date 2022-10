TÉMOIGNAGE - Léon Gautier, le dernier survivant français du Débarquement, fête ses 100 ans

Un siècle. Léon Gautier fête ses 100 ans ce jeudi 27 octobre 2022. Il est le dernier survivant français du Débarquement du 6 juin 1944 et le dernier survivant des membres des Commandos Kieffer.

Interrogé par France Bleu Normandie pour un témoignage exceptionnel, il se confie sur son anniversaire : "Je suis encore là. Il y en a très peu qui y arrivent et c'est dommage pour ceux qui n'y arrivent pas." Une longévité qui l'étonne : "je n'ai jamais pensé que je serai centenaire, mais il faut prendre la vie comme elle vient, la tristesse ce n'est pas bon". Et de préciser : "Malheureusement, j'ai perdu tous mes camarades, un par un."

Léon Gautier revient sur sa vie marquée par le Débarquement : "Je suis très content d'avoir été dans l'équipe qui a libéré la France. C'est une vie qui est différente de beaucoup de gens. Rentrer dans la marine, la débâcle, rejoindre Charles de Gaulle. Faire les campagnes des fusillés marins. Ensuite des commandos. Ça représente… quand vous attrapez 22 ans et que vous avez fait tout cela, ça représente beaucoup de choses."

Et de se souvenir du matin du 6 juin 1944 : "On n'a pas le temps de regarder le paysage. On débarque pas loin d'ici d'ailleurs à Colleville. A Colleville-Montgomery maintenant, qui s'appelait Colleville-sur-Orne à l'époque. Et notre mission était donc de libérer toute la côte jusqu'à Ouistreham, jusqu'à l'Orne. On a un boulot à faire, on le fait. On ne pense qu'à ça. Evidemment, vous essayez de ne pas en prendre, pour la bonne raison qu'ils vous tirent dessus."

Léon Gautier reçoit la Légion d'honneur des mains du président de la République Emmanuel Macron le 6 juin 2021 © Sipa - Michel Euler

À Ouistreham depuis 30 ans

Léon Gautier est installé à Ouistreham depuis 30 ans : "Ouistreham, c'est une drôle d'histoire. On venait tous les ans ici, les maires des communes me demandaient de venir à chaque anniversaire du 6 juin 1944. Et mon épouse me dit un jour : 'Ecoute, on y va tellement de fois à Ouistreham maintenant, on ferait mieux d'aller habiter là-bas'. Et je l'ai prise au mot."

Et de poursuivre : "La première maison qui était en vente c'était celle-ci. Je n'ai pas eu le choix. Il n'y avait pas de maisons à vendre. Il n'y avait que celle-ci. Alors je l'ai achetée. On s'est dit on changera plus tard. On n'a jamais changé. On se plaisait bien. On est resté là. J'avais acheté cette maison pour quelques mois, quelques années, c'est tout. Et ça fait 30 ans qu'on est là."

Léon Gautier et Johannes Börner, un vétéran français et un ancien combattant allemand devenus amis et célébrant le 70e anniversaire du Débarquement © AFP - IAN LANGSDON

"La guerre, c'est catastrophique"

Léon Gautier revient sur la guerre en Ukraine : "Je pense qu'il faut éviter la guerre. La guerre, c'est catastrophique. On tue des hommes en face, et peut-être quelquefois des pères de famille. On fait pleurer des mères et des veuves. Je ne suis pas très content de voir ça."

Et de conclure : "Toutes les familles perdent quelqu'un. Et pour ces familles, perdre un membre de leur famille, c'est dur."