Un nouveau coup dur après la hausse de la CSG pour les plus aisés d'entre eux. "Les pensions progresseront de façon plus modérée, de 0,3% par an en 2019 et 2020" a expliqué le Premier ministre.

En Mayenne, peu de retraités perçoivent une pension supérieure à 1.200 euros"

Un sacrifice qui ne passe pas souligne, avec amertume, Jean Hamonic, l'un des porte-parole de l'union mayennaise des retraités Force Ouvrière : "c'est un coup porté au pouvoir d'achat pour les retraités qui, déjà depuis de nombreuses années, sont sacrifiés sur l'autel de l'austérité. Ils participent pourtant, largement, à l'effort national. Combien d'entre eux gardent les petits-enfants pour que leurs enfants puissent avoir une activité professionnelle complète ? Combien s'investissement sur le plan associatif et notamment dans le domaine caritatif ? On voit bien que l'ensemble des retraités participent à l'effort demandé à la population. Si on ne leur donne plus de pouvoir d'achat, ils ne pourront plus apporter leur contribution au développement. Et demain, ils vont faire partie des populations les plus pauvres. En Mayenne, très peu de retraités perçoivent une pension supérieur à 1.200 euros".

Les retraités mayennais pourraient prochainement descendre dans la rue pour manifester contre la politique conduite par le gouvernement. Une décision sera prise dans quelques jours.