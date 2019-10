TÉMOIGNAGE - Les vols de fleurs dans les cimetières sont "triste et choquant"

Moselle - France

C'était un dimanche. Karine Giron était allé déposer une coupe de fleurs, en compagnie de sa mère, sur la tombe de son père disparu en 2012 et enterré au cimetière de Metz-Magny. La semaine suivante, les deux femmes découvraient que la coupe n'était plus la. "C'est quelque chose qui nous tient à cœur, que sa tombe reste fleurie. On a pas beaucoup de moyens, mais on y consacre ce qu'on peut. C'est triste et choquant" confie avec émotion Karine Giron qui prend cette violation de la sépulture de son père comme une sorte de double peine. "Il y a déjà le vide d'avoir perdu la personne, et la tombe devant nous est carrément vide." A la tristesse succède rapidement la colère face à ce manque flagrant de respect envers les morts, comme envers les vivants. "C'est le peu qu'on puisse faire pour nos défunts, et même cela on nous le vole..."

Avec d'autres familles de défunts, Karine Giron tente de surveiller le cimetière et ses abords, mais impossible de faire soi-même la police. Car les vols sont parfois commis jusque dans les voitures stationnées en dehors, pendant que les familles se recueillent. Si le phénomène est observable tout au long de l'année, il s'amplifie naturellement au moment de la Toussaint, quand les cimetières connaissent une forte affluence et que les tombes fleuries sont plus nombreuses que d'habitude.

Des caméras aux entrées des cimetières

Face à ce fléau, certaines communes ont fait le choix d'installer des caméras de vidéosurveillance devant leur cimetière. C'est le cas depuis quatre ans à Uckange, et le maire, Gérard Léonardi en a constaté les effets. "On a plus ces faits la. On a encore quelques vols, à l'intérieur du cimetière. Des fleurs ou des vases déplacés sur une autre tombe par exemple. Mais jamais du matériel n'en est sorti." A Metz, la Police Municipale renforcera ses patrouilles aux abords des cimetières de la ville tout au long de ce week-end prolongé de la Toussaint.

Les forces de l'ordre, police et gendarmerie, rappellent ces derniers jours les conseils à suivre pour éviter les malfaiteurs.