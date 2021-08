TÉMOIGNAGE - Line Renaud, grande amie de Joséphine Baker, lui rend hommage : "Elle était d'une générosité"

Line Renaud était une grande amie de Joséphine Baker (1906-1975). Toutes deux meneuses de revue, elles se sont rencontrées à la fin des années 50 alors que Line Renaud allait descendre pour la première fois les marches du Casino de Paris. "J'ai beaucoup de reconnaissance pour Joséphine Baker qui a fait beaucoup pour la France, dans la Résistance" réagit Line Renaud à la panthéonisation de Joséphine Baker sur France Bleu Périgord. Elle avait signé la pétition de soutien.

Elle l'a rencontre à la fin des années 50

"Je l'ai connue dans les années 50 quand j'ai commencé à donner des revues. Elle était à Copenhague et a lu dans la presse que j'allais faire le Casino de Paris. Elle a téléphoné depuis le Danemark au Casino de Paris où j'étais en train de répéter" se souvient Line Renaud. "C'est le premier contact que j'ai eu avec Joséphine". La chanteuse franco-américaine la félicite et lui dit sa joie de voir Line Renaud fouler la scène du Casino de Paris où elle s'est aussi produite dans les années 30.

Au téléphone, l'interprète de "Ma Cabane au Canada" se confie à Joséphine Baker : "Je lui dis que j'ai le trac, que j'ai le trac surtout pour le grand escalier. Elle me dit qu'elle est de passage à Paris une semaine et elle me propose des rencontres tous les jours. Elle me dit "Je t'apprendrais tous les petits trucs"". Line Renaud fait donc la connaissance de Joséphine quelques jours plus tard et travaille beaucoup : "On commençait, on recommençait encore".

C'était exceptionnel pour moi qu'elle me propose son aide, ça n'existe pas dans notre métier ! C'était d'une générosité exceptionnelle - Line Renaud

Le témoignage de Line Renaud sur France Bleu Périgord : "C'était exceptionnel qu'elle me propose son aide"

"C'était une idéaliste"

Le château des Milandes, Line Renaud le connait bien : "Joséphine m'y a invité plusieurs fois. Nous étions en tournée et on s'arrêtait au château pour lui parler, si c'était l'heure du déjeuner nous mangions avec elle. Mais elle n'avait plus l'argent pour faire des fêtes" se rappelle Line Renaud. Aux Milandes, Line rencontre les 12 enfants adoptés aux quatre coins du monde de Joséphine : "C'était une idéaliste. C'est inimaginable, 12 enfants pour montrer qu'on peut s'entendre, s'aimer. Elle avait des sentiments extraordinaires qu'elle voulait développer. Elle était merveilleuse".

Le témoignage de Line Renaud sur France Bleu Périgord : "Elle avait des sentiments extraordinaires"