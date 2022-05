TÉMOIGNAGE - "Ma transidentité est plutôt bien acceptée", affirme un Mayennais de 48 ans

C'est la journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie ce mardi 17 mai : de nombreuses actions sont mises en place en Mayenne pour sensibiliser les habitants sur l'homosexualité et les questions de genre. Anthony, une personne transgenre de Saint-Berthevin, témoigne sur France Bleu Mayenne.

Anthony (ou Lawena pour certains de ses amis) se sent à la fois homme et femme, mais ne souhaite pas changer de genre auprès de l'état civil par exemple.

Anthony ne rentre dans aucune case créée par l'administration française : cet habitant de Saint-Berthevin, près de Laval, est né homme mais il se sent également femme. Certains de ses amis le connaissent d'ailleurs sous le prénom Lawena, le prénom de femme qu'il s'est choisi. Cette identité plurielle est souvent mal comprise, parfois moquée, voire insultée. Pour mettre fin à ces discriminations, Anthony a décidé de témoigner et de faire connaître sa situation dans laquelle se retrouveront d'autres Mayennais et Mayennaises. Il était notre invité ce lundi 16 mai sur France Bleu Mayenne, à l'occasion de la journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie organisée ce mardi 17 mai.

"Peut-être que les mentalités évoluent"

Anthony évoque ouvertement son identité et affirme son "côté androgyne, cette envie d'être plus féminine", explique-t-il. Il est né en 1974 à une époque où les personnes transgenres étaient encore moins visibles qu'aujourd'hui. Ce père de famille a toujours su qu'il se sentait femme, mais comment l'assumer auprès de ses proches ? L'acceptation de cette identité est toujours très compliquée auprès de sa femme et de ses trois enfants, alors il a préféré commencer à s'affirmer en tant que femme sur son lieu de travail. Progressivement, petite touche par petite touche, il a commencé à se maquiller, puis à porter des vêtements féminins ou des chaussures à talons. Un de ses patrons "a tiqué", ses collègues ont "un peu grogné" : "On m'a reproché certaines tenues, certaines attitudes", confie Anthony. Au fil des années, il est parvenu à être lui-même sur son lieu de travail. "Quand j'arrive au travail, je suis habillé en femme. Après, je me change puisque nous avons une tenue de travail. Ma transidentité est finalement plutôt bien acceptée dans l'ensemble", explique ce Mayennais de 48 ans. Quand il rentre chez lui à Saint-Berthevin, il troque sa tenue féminine contre sa tenue d'homme pour ne pas "blesser" sa femme. "Avec mes proches, forcément, j'ai ce sentiment de les blesser quelque part. Les mots sont beaucoup plus difficiles à exprimer à ce moment-là", détaille-t-il.

À l'extérieur, je peux être 100% moi-même.

Anthony (ou Lawena)

Anthony a été confronté à des remarques transphobes, ces violences qui visent les personnes transgenres, mais "il y a très longtemps". "Peut-être que les mentalités évoluent et les gens commencent à nous voir d'une façon différente", souligne-t-il. Aujourd'hui, ça lui arrive encore d'entendre "certaines choses dans [son] dos", mais ça lui "passe au-dessus". Certains de ses amis l'avaient mis en garde : "Au début où je l'ai affirmé ici, on m'a dit que j'avais du courage de l'affirmer dans un départemental rural, comme la Mayenne", retrace-t-il. Pour ce Mayennais, "il faut en parler ouvertement, ne pas avoir de tabou avec ça" pour lutter contre la transphobie. "Les personnes trans ont été beaucoup invisibilisées", dénonce-t-il.