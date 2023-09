TEMOIGNAGE - "Manger du poisson est devenu un luxe", regrette le père de famille bisontin Saïd Latrache

Avec 1200 euros/mois, le Bisontin Saïd Latrache fait vivre une famille de trois personnes. Pour lui boucler les fins de mois est de plus en plus difficile.

C'est un geste de courage rare : parler en public de ses difficultés. C'est ce qu'a fait ce mercredi matin Saïd Latrache, un père de famille. Face à l'explosion du coup de la vie ce papa d'une petite fille de 8 ans a accepté de témoigner au micro de France Bleu Besançon.

"On n'arrive plus à boucler les fins de mois" - Saïd Latrache

"Avec l'inflation, on n'arrive plus à suivre" avoue Saïd Latrache, confirmant l'étude publiée mardi par l'URAF, l'Union régionale des familles de Bourgogne-Franche-Comté. "Le chauffage, le gaz, l'électricité, on est tous touchés. Sans compter le gazole, pour les courses ont doit bien prendre la voiture sinon avec trois sacs dans le bus et un enfant, c'est pas évident", explique encore le papa de la petite Marwa. "On ne sait plus comment boucler les fins de mois."

"On guette les soldes et les réductions"

"Aujourd'hui, on doit faire attention sur tout, il faut guetter les soldes ou les réductions dans les magasins, c'est un casse-tête quotidien, mais on n'a pas le choix", constate encore ce Bisontin qui a grandi et vit encore dans le quartier des Orchamps. "Regardez la viande, comme ça a augmenté, on a pratiquement arrêté d'en manger", regrette Saïd. "Manger du poisson est devenu un luxe", constate-t-il encore un peu amer. "Faut attendre la promotion, et si vous arrivez trop tard, il n'y a plus rien."

1.200 euros par mois pour faire vivre trois personnes

Saïd Latrache fait vivre sa famille de trois personnes avec 1.200 euros par mois. Et dans ce contexte, "les sorties aussi sont devenues du luxe. Si vous vous voulez emmener vos enfants quelque part, c'est simple il faut que ce soit gratuit comme récemment les portes ouvertes à la Citadelle" reconnait le père de famille. "Il y a avait un monde fou".

"Les activités, on ne peut plus se les permettre"

"On ne peut pas se priver de tout, mais on ne peut pas se permettre de faire des activités. Avant ma fille allait à la MJC de Palente, aux Francas, aujourd'hui on ne peut plus lui payer la cotisation ou le matériel" regrette Saïd, qui souhaite malgré tout "bon courage à tout le monde." Son interview est à retrouver ici en intégralité.