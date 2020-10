Témoignage: "Mon père a attrapé le Covid dans une chambre stérile à l'hôpital de la Conception de Marseille"

Jamais Claire Eliot-Ballejos n'aurait imaginé que son papa atteint d'une leucémie aurait pu attraper le coronavirus au sein de l'hôpital. Âgé de 77 ans, l'homme est médicalisé à domicile depuis le début de l'été mais le 30 septembre il s'est rendu à l'hôpital de la Conception pour sa transfusion. Les médecins décident de le garder à cause d'une infection urinaire. Lors de son admission son test Covid est négatif mais quatre jours plus tard il est positif.

Mon père m'appelle le samedi et il me dit j'ai le Covid. Pour moi c'est pas possible, il est à hôpital, soigné dans une chambre stérile, on met les blouses et les charlottes et les visites sont interdites

Claire Eliot-Ballejos n'arrive toujours pas à comprendre comment cela pu arriver et surtout elle s'inquiète pour la santé de son papa, "avec la pathologie qu'il a ses poumons ne sont pas très bons, ses reins ne fonctionnent pas non plus correctement, il a toujours sa leucémie et maintenant le Covid, on ne sait pas si il va s'en sortir".

Mais le père de Claire Eliot-Ballejos n'est pas seul contaminé parmi les patients de l'hôpital de la Conception, déjà 15 ont été testés positifs et 8 soignants.

Dans un hôpital les patients sont censés être à l'abri. Quand on apprend que son propre père en unité onco-hématologie est contaminé en chambre stérile, on se dit, c'est pas possible, c'est un mauvais rêve

C'est la deuxième fois en un mois que des patients sont contaminés au sein de cet hôpital universitaire. Depuis l'établissement a pris des mesures : tous les personnels et patients passés par ce service au cours des deux dernières semaines été testés, les locaux ont été vidés pour les désinfecter et les patients ont été transférés et placés en chambre individuel. L'hôpital enquête pour trouver l'origine de la contamination.

Le premier patient qui a été contaminé est quelqu'un qui avait reçu de la visite de sa famille, quelques jours avant. Peut-être avec un port de masque qui n'était pas continu. C'est aussi un patient qui avait bénéficié d'une permission quelques jours avant - Silvia Breton, directrice générale adjointe de l'APHM

L'AP-HM envisage donc de suspendre pour 15 jours les visites et les permissions pour les patients de la Conception et rappelle aussi qu'il faut respecter scrupuleusement les gestes barrières dans les hôpitaux.