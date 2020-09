TÉMOIGNAGE : "Nous avons perdu des amis" se souvient Jean-Marie Mulon, fondateur du Prestival en Mayenne

"C'est un moment extrêmement émouvant" confie Jean-Marie Mulon. Fondateur du Prestival Info, festival de journalisme du Pays de Château-Gontier, il a reçu et reçoit encore des membres de la rédaction de Charlie Hebdo. "Nous avons perdu des amis qui étaient chers et qui comptaient pour la liberté d'expression" rappelle-t-il. "Il faut que justice soit faite et cela ne fera que conforter la position de celles et ceux qui se battent pour la liberté d'expression, qu'elle plaise ou pas," poursuit Jean-Marie Mulon.

Que reste-t-il de "l'esprit Charlie", 5 ans après ?

"Je suis Charlie", le slogan était de tous les rassemblements en janvier 2015, en signe de défense de la liberté d'expression. Que reste-t-il de cet "esprit Charlie" aujourd'hui ? "Il y a une engouement au début, puis les choses peuvent s'essouffler," déplore Jean-Marie Mulon pour qui des traces de cet "esprit" subsistent tout même. "L'éducation nationale est un témoin et un marqueur fort de ce qu'il reste," affirme-t-il, _"_l'éducation aux médias va sans doute plus loin, les programmes ont été complété."

Uneéducation à la liberté de la presse que l'organisateur perpétue aussi dans son Prestival Info. Des journalistes de la rédaction de Charlie Hebdo y sont venu et continuent de s'y rendre malgré un lourd dispositif de sécurité. "Parce qu'il ne faut pas de cette flamme de la liberté d'expression s'essouffle," déclare Jean-Marie Mural.

Le dessin de presse sera au cœur de la 9e édition du Prestival du Pays de Château-Gontier puisque le thème cette année est "Dessine-moi une info". Rendez-vous du 9 au 30 novembre 2020, en Mayenne et ailleurs en Pays de la Loire.