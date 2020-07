TÉMOIGNAGE - "s'il vous plaît mettez vos masques quand vous venez en grande distribution"

Pas de grand défilé sur les Champs-Élysées pour le 14 juillet, pour éviter les rassemblements en période de coronavirus. Le défilé reste confiné à la Concorde où 2.000 militaires vont défiler en rond, deux fois moins que d'habitude, sans véhicules blindés et surtout sans public 2.500 invités seront présents, dont 1.400 Français en première ligne pendant l'épidémie : soignants, famille de soignants décédés du coronavirus, enseignants, policiers, gendarmes, pompiers mais également caissiers, comme Chantal Beuchet, caissière à Laval. Elle va assister aux cérémonie, elle en est très fière et honorée, mais elle appelle tous les clients à porter un masque.

"Le message que je passerais en ce moment c'est mettez vos masques, s'il vous plait mettez vos masques quand vous venez en grande distribution, en endroits fermés, ça nous protège. Parce que nous on protège les clients , on est toujours avec des masques, des plexiglas, du gel hydroalcoolique donc on demande aussi à nos clients de nous protéger. Les clients au début nous ont beaucoup remerciés, ils nous applaudissaient, nous disaient bravo, nous ont offert du chocolat, des gâteaux. Certains clients oublient, on est retourné à la réalité", estime Chantal Beuchet.