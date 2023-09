TÉMOIGNAGE - Séisme au Maroc : "Tout le monde dort dehors" raconte une famille de Dordogne expatriée

"Il y a des répliques toutes les deux ou trois heures". Le séisme survenu au Maroc dans la nuit de vendredi à samedi, les résidents le vivent encore. À Marrakech, un couple sarladais et leurs deux enfants de 4 et 7 ans - expatriés pour un an depuis juin - n'ont que quelques fissures sur leur maison du quartier de La Palmeraie. Dans le reste du pays, c'est le chaos. Il y a plus de 2 500 morts et autant de blessés , selon le bilan de lundi soir.

"Nous avons plein de petites répliques, quasiment des dizaines entre 3 et 4 sur l'échelle de Richter", relate Adrien Thomas. On les ressent, allongé dans le lit, on sent le lit qui se met à vibrer." Les habitations du quartier de La Palmeraie de Marrakech sont récentes, construites en béton. Dans le centre historique, la Médina, c'est plus fragile. "Les gens ont peur."

Des habitants qui ne veulent pas rentrer chez eux

Le Périgourdin explique que les Marocains restent en dehors de la vieille ville, sur les boulevards autour de la Médina. Il estime que 90 % du vieux Marrakech est en bon état mais que "tous les gens dorment dehors. C'est une image perturbante quand même." Les habitants ne veulent pas retourner chez eux, comme Nezha, un des employées du couple français dans les riads.

Les habitants de la Médina, encore traumatisés, ne retournent pas vivre dans le centre historique de Marrakech. - Adrien Thomas

***"*Quand ça a commencé à trembler, ça a été panique à bord, explique Adrien Thomas. Nezha est tombée dans les escaliers en partant de chez elle, parce que tout s'est mis à trembler, des fissures sont apparues immédiatement." La Marocaine est venue s'installer, avec sa fille de 7 ans et sa mère, chez le Sarladais et sa compagne Laura Vernet. "Là, [Nezha] ne dort pas. La nuit, si elle entend une voiture passer derrière le mur, elle sursaute."

"Tout le monde est dehors"

Le traumatisme est donc toujours présent. À 60 km au sud Marrakech, dans le village d'Amizmiz, c'est pire : tout est à terre. La commune était à 30 km de l'épicentre, elle fait partie de la province d'Al Haouaz, la plus touchée par le tremblement de terre. Il y a environ 400 habitants. "Absolument tout le monde est dehors, il n'y a plus aucune maison, pose Adrien Thomas. J'ai vu un monsieur pleurer parce qu'il y avait ses deux maisons par terre et expliquer que tout son argent était là et qu'il n'avait absolument plus rien."

Les Français se sont rendus dimanche à Amizmiz. C'est le village d'origine de Nezha. Ils y ont apporté de la nourriture, des couches pour bébés, des provisions de première nécessité. "On se sent très petit, très impuissant, les larmes montent assez vite", témoigne le Périgourdin. Les corps d'une vingtaine de morts sous les débris étaient déjà évacués à leur arrivée. "Toutes les familles sont dehors, sur des couvertures. Il n'y a plus de toilettes, il y a plus de douches."

A Amizmiz, les familles ont tout perdu et vivent sur des couvertures, dehors. - Adrien Thomas

Des nuits très froides

Amizmiz se situe dans les hauteurs, à 1 000 m d'altitude. "Il y a déjà de l'humidité, le matin les couvertures sont mouillées, relate Adrien Thomas. Ils n'ont pas de tentes, ils n'ont pas d'abri, ils n'ont rien. Ils sont sous des champs d'oliviers. Dans un mois, le matin il va faire 5 degrés et il y a des bébés, des nouveaux nés, des vieux (sic), tout le monde est dehors." "Dans les semaines et les mois à venir, c'est là où ça va vraiment être compliqué", ajoute-t-il.

Les Marocains n'ont plus d'accès sanitaire. - Adrien Thomas

"Mais ce n'est pas un peuple qui s'apitoie sur son sort, veut préciser le Sarladais. Quand on a donné des choses, on a eu des 'merci', des sourires de partout. [Les Marocains] nous ont invités à manger avec eux. Ils sont assez incroyables. Ils n'ont plus rien, ont tout perdu et nous disent 'Venez manger, on a préparé un couscous'."

Adrien Thomas et Laura Vernet ont ouvert une cagnotte sur HelloAsso, avec l'association cycliste des Tontons rouleurs de Daglan, amis du couple, à retrouver : ici .