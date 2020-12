TÉMOIGNAGE - Sylvaine a perdu sa mère dans un Ehpad confiné, "la fin était proche mais on ne le savait pas"

C'est un cri du cœur. "Je suis choquée par les circonstances du décès de ma maman restée trois semaines en Ehpad (établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes)." Sylvaine Samoyeau est une Lucéenne de 70 ans. Elle souhaite alerter sur la situation des familles qui ont perdu un proche mort dans un Ehpad confiné pendant cette crise sanitaire.

Sylvaine Samoyeau Copier

Sa maman, Thérèse, est entrée le 6 octobre dans un Ehpad du Mans. En bonne santé, elle accepte malgré tout d'y rentrer pour soulager la famille. Une famille qui avait peur qu'elle tombe dans son appartement et qu'elle ne puisse pas appeler à l'aide. "Au fond de son cœur, elle a toujours dit qu'elle ne voulait pas y aller, assure Sylvaine. Elle voulait finir sa vie dans son appartement où elle habite depuis 66 ans."

Quand on sent que sa maman se laisse aller à mourir, on est dévoré de l'intérieur

Le 9 octobre, trois jours après l'arrivée dans l'Ehpad, les portes de l'établissement ferment aux familles en raison de la situation sanitaire. "Durant les deux premières semaines, le téléphone nous permettait d'échanger tant bien que mal avec ma maman", explique Sylvaine.

"Au téléphone elle me disait : "Je ne peux plus pleurer, c'était le 19 octobre, lit Sylvaine qui a tout écrit sur un carnet. Je ne sais pas ce que je fais là, j'ai hâte d'être sortie de là. Je n'ai plus faim de tout ça."Tout le mois d'octobre, on sentait qu'elle glissait, qu'elle s'en allait. Quand on sent que sa maman se laisse aller à mourir, pour soi, on est dévoré de l'intérieur." La suite fut colère, incompréhension et tristesse de la part de Sylvaine et sa famille.

Appel Skype deux jours avant le décès

"Même les dessins qu'on envoyait restaient sans retour, déplore Sylvaine. L'animatrice à laquelle j'avais écrit ne m'a pas répondu. J'avais demandé : "Pouvez-vous me donner des nouvelles de l'état de santé de ma maman ? Vous me direz comment elle va." Et rien." Un silence inexplicable pour Sylvaine.

Sylvaine Samoyeau Copier

À force de ténacité et de détermination, la famille obtient un appel par Skype, le 26 octobre, deux jours avant la mort. "Quel choc, se souvient Sylvaine. C'est à peine si nous reconnaissions notre maman, si amaigrie, si triste, si mal en point, victime de glissement et sous oxygène." Plus tard, la famille apprendra que Thérèse a attrapé le Covid-19 dans l'Ehpad. Un établissement où un tiers des 120 résidents a été testé positif. "La fin était proche mais on ne le savait pas", déplore Sylvaine.

Face à l'urgence de la situation, Sylvaine décide d'aller au Mans pour rendre visite à sa maman, coûte que coûte. Elle obtient trente minutes de visite, la veille du décès. "Ce n'est plus celle que nous avons vu dix-huit jours plus tôt (jour où les visites ont été interdites)", se souvient Sylvaine.

La privation de lien tue autant qu'un virus

Thérèse décède le 28 octobre, vingt-deux jours après son entrée dans l'Ehpad. Pour Sylvaine, vient le temps des questions. La Lucéenne n'en veut pas à l'Ehpad, mais à travers l'exemple de sa maman, elle souhaite alerter sur l'importance du lien entre les familles et les résidents. Lien parfois brisé. "La privation de lien tue autant qu'un virus", assure-t-elle.

Sylvaine Samoyeau Copier

"Les Ehpad manquent de moyens, ça c'est sûr, dit Sylvaine. Le personnel est plein de bonne volonté, mais on ne leur donne pas les moyens." À travers son témoignage, Sylvaine souhaite dénoncer le caractère commercial de certains Ehpad. "N'est-ce pas au détriment des résidents ?, s'interroge-t-elle. Les personnes âgées ont mené une grande part de la société donc il ne faut pas les oublier."

Un souhait guide désormais Sylvaine pour aider toutes les personnes qui ont un proche en Ehpad pendant cette crise sanitaire : "Que mon vécu incite à la créativité pour un monde humain dans lequel les besoins relationnels priment sur tout le sanitaire."