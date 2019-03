TEMOIGNAGE : Tony, facteur en Deux-Sèvres, mordu par deux chiens

Saint-Georges-de-Noisné, France

Le 23 mars 2018, Tony Araujo, facteur, est mordu par deux chiens pendant sa tournée à Azay-le-Brûlé, dans les Deux-Sèvres. Il allait livrer un recommandé. "Les chiens sont enfermés chez eux, je suis à deux mètres de la barrière. Quand le propriétaire ouvre la porte, les chiens deviennent fous et arrachent la barrière. Ils me courent après, me font tomber. J'essaie de me défendre comme je peux ", raconte Tony, blessé notamment au genou et au bras.

A chaque fois que je descendais de la voiture, je regardais partout

La peur est venue "une semaine après. Quand j'ai voulu reprendre le métier de facteur à chaque fois que je descendais de la voiture, je regardais partout, s'il y avait quelque chose, je rentrais très vite dans la voiture". Aujourd'hui, Tony travaille dans le secteur de Saint-Georges-de-Noisné. "Ça va mieux", dit-il même si maintenant encore "je m'approche le plus près possible de la boite aux lettres pour ne pas descendre".

Des formations existent. Tony en avait déjà suivi une avant son accident, il a fait une autre après. "On nous explique comment éviter de se faire mordre, comment frapper à une porte, comment lire le chien en regardant ses oreilles, sa posture", raconte le facteur.

14 accidents liés à des morsures canines dans le Poitou en 2018

2000 facteurs sont mordus en France chaque année lors de leur tournée. 14 cas ont été recensés dans la Vienne et les Deux-Sèvres en 2018. La Poste veut sensibiliser les propriétaires de chiens. Ils doivent faire le nécessaire pour "neutraliser l'agressivité de leur chien", rappelle La Poste. Il s'agit de fermer le portail, s'assurer sur la boîtes aux lettres et la sonnette sont hors de portée du chien ou bien d'attacher ou d'isoler le chien lors que le facteur est présent dans le quartier.

La Poste rappelle également que si rien n'est entrepris par les propriétaires canins, elle "se réserve le droit de suspendre la distribution du courrier". Il sera alors disponible à la plateforme courrier la plus proche du domicile. Et souligne aussi que le code pénal prévoit que "les propriétaires de chiens sont responsables des dommages causés".