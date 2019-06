TEMOIGNAGE - Un vétéran américain qui a participé à la libération du Nord-Mayenne revient 75 ans après

En juin 1944, les Alliés débarquaient et participaient à libérer la France, et notamment la Mayenne. Parmi les soldats, il y avait un Américain, Eugene Keindl. 75 ans plus tard, il revient en Mayenne pour des commémorations. Ce mardi 11 juin, il était à Carelles, dans le Nord-Mayenne.

Les hommages aux soldats du Débarquement continuent notamment en Mayenne qui a été libérée par ces soldats. Un défilé et une cérémonie ont lieu ce mercredi 12 juin, à 10 heures à Mayenne puis dans l'après-midi, à Sainte-Suzanne.

Un vétéran américain sera présent : Eugene Kleindl a participé à la libération du Nord-Mayenne pendant la Seconde Guerre mondiale et il revient 75 ans après, grâce à l'association Mayenne-WW2. Ce mardi 11 juin, il était déjà dans notre département, en très bonne compagnie, avec les habitants de la commune de Carelles, au nord d'Ernée.

Eugene Kleindl avait 22 ans au moment du Débarquement

Sur sa casquette, c'est brodé en anglais "vétéran de la Seconde Guerre mondiale". Eugene enchaîne les autographes et les photos. Coralie par exemple a changé ses horaires de travail car elle tenait absolument à le rencontrer.

Eugene Kleindl assiste à plusieurs cérémonies en Mayenne ce mercredi 12 juin : à Mayenne, à Bazouge des Alleux et Sainte-Suzanne. © Radio France - Aurore Richard

Cet Américain de 97 ans est accueilli en héros. "Je n'en suis pas un, les vrais héros sont morts et enterrés dans des cimetières", préfère-t-il penser. Eugene a pourtant fait preuve de beaucoup de courage au moment du Débarquement :

Je me souviens que la mer était très mauvaise. Des vagues de deux mètres"

"Pour sortir des bateaux, on a descendu des cordes jusqu'aux embarcations Higgins, des petites embarcations et on a été repoussé de trois mètres dans la mer avant de débarquer. 175 soldats sont morts", se remémore cet ancien soldat.

Il n'a plus de souvenir de la libération du Nord-Mayenne mais des images de la guerre lui reviennent en tête depuis qu'il est de retour en France. "Je me suis rendu dans deux cimetières et c’est très difficile de voir autant de jeunes soldats morts mais bon, ça a quand même été un beau voyage, j’ai apprécié la France et voir des petits Français".

Des enfants qui viennent tous le saluer d'un "good bye" avec un drapeau américain à la main.