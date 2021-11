TÉMOIGNAGE - Une Azuréenne de 90 ans en pleine forme décide de partir en Suisse pour se suicider

Sylvie Darjery, déléguée de l'ADMD (association pour le droit à mourir dans la dignité) dans les Alpes-Maritimes, a accompagné en Suisse une femme âgée qui ne voulait plus vivre. Là, le suicide assisté est autorisé. Elle témoignait ce jeudi matin sur France Bleu Azur.

Sylvie Darjery est déléguée dans les Alpes-Maritimes de l'ADMD, l'Association pour le droit à mourir dans la dignité. Invitée du 8h20 ce jeudi, elle nous a raconté l'histoire de cette Azuréenne avec qui elle est allée en Suisse la semaine dernière. Cette femme de 90 ans, en pleine forme, a décidé de mourir. "Elle avait un message pour vous avant de mourir." À l'antenne, Sylvie Darjery nous a lu quelques lignes écrites par cette Azuréenne avant de partir :

"Pour moi, la vieillesse est une maladie mortelle. En Suisse, ils en ont bien conscience. Après 85 ans, les associations suisses n'exigent plus de dossier médical mentionnant des maladies mortelles ou des douleurs intolérables pour aider à mourir. À 90 ans, j'ai pris conscience que c'était assez, que c'était trop."

Sylvie Darjery nous parle de la journée où cette femme a décidé de mourir : "Elle était très sereine, elle m'a dit que ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas dormi comme ça. En Suisse, elle a fait du tourisme, plein de photos, elle n'avait pas peur, elle était très calme, elle disait que ça fait partie de la vie, la mort."

Les proches en colère

"Ce qui l'a déstabilisée, c'est que ses amis n'ont pas supporté sa décision. Ça lui a fait beaucoup de peine. Elle a dû dire à ses proches : vous avez été adorables avec moi, mais maintenant j'ai envie de partir."

L'injection ne fonctionne pas

"On voulait lui faire une injection durant laquelle elle était active en ouvrant elle-même la valve. Sauf que ses veines avaient 90 ans et ça n'a pas marché. Elle a donc pris une potion, puis mangé du chocolat. Elle était dans les bras des accompagnants. On a ouvert les fenêtres. Elle a regardé le paysage comme elle l'avait demandé. Puis, elle est partie."

Seulement 5 % de la population refuse désormais le suicide assistée

"Les autre pays n'acceptent pas, à part la Suisse et la Belgique sous certaines conditions. Nous avons beaucoup de demandes. Chaque mois, nous pourrions accompagner une personne en Suisse, explique Sylvie Darjery. On ne peut pas prolonger la vie indéfiniment. Il ne faut pas empêcher la personne de mourir. Le processus est très long, on a le temps de changer sa décision. La Suisse a vraiment des procédures "garde-fou". Le gouvernement français n'accepte pas de présenter la loi parce que c'est tabou. Seulement 5 % de la population est contre le suicide assisté."

Sylvie Darjery termine son intervention sur France Bleu Azur en donnant les coordonnées de l'ADMD pour les auditeurs qui ont des questions.