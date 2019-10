TEMOIGNAGE : une directrice d'école de Seine-Maritime au bord du burn-out

Seine-Maritime, France

Ce jeudi, Christine Renon a été enterrée. Cette directrice d'école de 58 ans s'est suicidée le 21 septembre dans son établissement de Pantin en Seine-Saint-Denis. De nombreuses mobilisations d'enseignants ont eu lieu en France, des rassemblements à Rouen et au Havre. Des écoles étaient même fermées notamment au Havre. Avant son suicide, Christine Renon a envoyé une trentaine de lettre à ses collègues pour dénoncer ses conditions de travail et détailler son épuisement, sa solitude et l'accumulation de tâches chronophages. Des mots qui parlent à cette directrice d'une petite école de Seine-Maritime. Cette femme a plus de 20 ans de métier, enseigne à temps plein dans une classe et assure un jour par mois les tâches administratives de direction de cet établissement de 80 élèves, c'est ce que prévoit l'Education Nationale. Elle a souhaité rester anonyme et témoigne de son quotidien.

"Une impression de solitude terrible"

Cette directrice d'une petite école en Seine-Maritime a en réalité plusieurs casquettes : enseignante pour une classe, directrice, secrétaire administrative, gestionnaire de commandes etc... Une charge de travail de plus de 50H par semaine, des tâches administratives qu'elle ramène à la maison et dont elle s'occupe le soir et les week-end.

Même la nuit ça m'empêche de dormir.

ECOUTEZ Le témoignage d'une directrice d'école de Seine-Maritime Copier

Cette femme n'a pas lu en entier la lettre de Christine Renon mais dit se retrouver dans "l'épuisement" évoqué par la directrice de l'école de Pantin qui s'est suicidée. Ce qui lui manque aussi cruellement : un retour de sa hiérarchie, un soutien de l'Education Nationale et pas uniquement des paroles du ministre Jean-Michel Blanquer.