TEMOIGNAGE - Une famille alsacienne témoigne après le scandale dans les Ehpad Orpea

L'onde de choc du livre " Les Fossoyeurs" n'en finit pas de se propager. Le directeur général France d'Orpea est convoqué ce mardi au ministère de la santé pour s'expliquer après les révélations des méthodes de son groupe : repas et couches rationnés ou bien encore des résidents contraints de passer la journée au lit.

Une plainte pour maltraitance déposée en 2019

Ce livre n'a pas étonné Hubert Ait Larbi. Sa maman âgée de 95 ans a été pensionnaire dans l'Ehpad Orpea de Schilitgheim entre 2018 et 2019. Il avait porté plainte pour maltraitance. "Notre mère a été victime de chutes, on l'a retrouvé au sol par terre. Elle était laissée la nuit seule sans couche", explique Hubert Ait Larbi à France Bleu Alsace "le ton est montée rapidement avec la direction. Ce qui est arrivé est le résultat du manque de personnel et de compétences. Ce n'est pas le souhait des salariés, mais vu le peu de temps et de moyens ça conduit à de la maltraitance."

Une action collective contre Orpea ?

Cette plainte avait été classée sans suite mais avec ce nouveau scandale, Hubert Ait Larbi a décidé de réécrire au procureur de Strasbourg. Il envisage de faire partie des plaignants qui sont en train de constituer une action collective contre Orpea. De son côté, le groupe dément les accusations du livre. Le remplaçant du directeur général a promis "de faire toute la lumière sur les allégations avancées".

