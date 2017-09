TÉMOIGNAGE - Une Franc-comtoise raconte son quotidien depuis l'ouragan Irma

A peine deux semaines après Irma, c'est maintenant l'Ouragan Maria qui menace notamment la Guadeloupe. La Guadeloupe où s'est réfugiée Valérie Kleinhans, 47 ans, une Bisontine installée avec son mari et ses deux enfants à Saint-Martin.

A peine deux semaines après Irma, un nouvel ouragan menace les Antilles. La Guadeloupe a été placée en alerte orange cyclonique dimanche. La Guadeloupe c'est justement là que s'est réfugiée Valérie Kleinhans, 47 ans, une Bisontine installée avec son mari et ses deux enfants à Saint-Martin. C'est un ami de la famille, installée en Guadeloupe, qui est venu les chercher en bateau.

On est en train d'essayer de faire chiffrer les dégâts par les assurances" - Valérie, franc-comtoise installée à Saint-Martin

De sa maison achetée il y a dix ans avec son mari, il ne reste plus grand chose à Valérie : "Au moment de l'ouragan, une planche de bois est arrivée à plus de 300 kilomètres / heure. Elle a foncé droit dans notre chambre, elle a complètement fait voler en éclat le volet, la baie vitrée, et à partir de ce moment c'était horrible car le vent et la pluie se sont engouffrés dans toute la maison." Même scène de désolation dans son entreprise d'importation de vins et sa société de production de rhum : "Les toitures sont complètement arrachées. Tout le matériel est hors-service. L'eau a détruit tout notre stock de vin. On est en train d'essayer de faire chiffrer les dégâts."

L'objectif de Valérie : retourner le plus vite possible à Saint-Martin

Valérie et son mari espèrent pouvoir retourner rapidement à Saint-Martin : "Là on se sent impuissant car on ne peut pas encore retourner sur l'île, car il n'y a pas encore d'eau potable là-bas, ni de moyens de transport pour s'y rendre. On espère y retourner le plus vite possible, pour sauver ce qui peut encore l'être dans notre maison et nos entreprises." Même s'ils ont beaucoup perdu après le passage d'Irma, pas question pour autant de retourner s'installer en métropole : "Ca ne nous décourage pas, bien au contraire. On était bien là-bas donc on n'a pas envie de tout abandonner."

Le témoignage de Valérie, franc-comtoise installée à Saint-Martin Copier

A lire aussi : comment faire un don aux victimes de l'ouragan Irma ?