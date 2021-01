Témoignage: Une mère de famille témoigne de l'inceste dont elle a été victime quand elle avait 7 ans

C'est dans la foulée du mouvement "metoo inceste" et après la parution du livre de Camille Kouchner, que Laure a décidé de parler

j'ai pensé qu'il était temps d'en parler - Laure

Cette mère de famille qui habite aujourd'hui dans la région d'Aix en Provence raconte l'indicible "j'avais 7 ans et à l'époque mon lit se trouvait dans la chambre de mes parents, un soir, mon père s'est couché ivre et m'a demandé de le rejoindre, et très rapidement ça a viré malgré mes refus: il a fait "ce qu'il avait à faire"

S'en suivent de longues années pendant lesquelles, Laure subit les attouchements de son père, toujours dans le plus grand secret "c'est à l'âge de 14 ans que j'ai décidé de dire stop, j'ai porté plainte mais pas pour inceste, pour violences seulement

On n'a pas assez de maturité à sept ans pour comprendre ce qui se passe - Laure

Ce lourd secret qu'il faut enfouir en soi "on subit la chose, on est là sans être là" précise Laure qui est aujourd'hui maman de deux garçons. Pour le père de Laure, la vie a continué, comme si "rien ne s'était passé"