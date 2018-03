Montchanin, France

"Le 14 novembre 2013 a été un moment très intense" raconte Angela Battaglia. C'est le jour où Georgia sa fille a reçue une greffe de moelle osseuse. "Une greffe qui lui a sauvé la vie" poursuit la saône-et-loirienne qui habite Montchanin en Saône-et-Loire.

Une chance sur un million de trouver un donneur compatible

Georgia souffre depuis sa naissance d'une thalassémie majeure, une maladie génétique du sang. "C'était très important d'avoir cette greffe" poursuit Angela, car "jusqu'ici on ne trouvait pas de solution pour la guérir."

"A cette époque le protocole de greffe de moelle osseuse n'existait pas en France pour cette maladie, jusqu'au jour où un professeur du Centre Léon Bérard à Lyon a pris la décision de tenter la greffe." Une greffe qui est désormais régulièrement effectuée pour guérir cette maladie se réjouit la maman de Georgia.

"Pour ma fille cela a été une renaissance"

Georgia atteinte d'une maladie génétioque du sang a été guérie après un don de moelle osseuse. - Angela Battaglia

La greffe a été un grand succès sur Georgia. La petite fille aujourd'hui âgée de 12 ans, est toujours en suivi post-greffe mais elle est guérie. "Plus besoin de transfusions ni de dialyses, ma fille vit normalement" explique sa maman.

"Il faudrait encore plus de donneurs"

Angela est très consciente de sa chance, sa fille aussi. D'ailleurs elles ont voulu remercier celui qui a changé leurs vies. _"Ma fille lui a écrit, moi aussi, pour le remercier de son geste"_. C'est une vraie renaissance pour elle et pour moi aussi car je sais que j'aurai ma fille plus longtemps avec moi". Pour aider d'autres parents comme elle, Angela a crée l'association, Des ailes pour Georgia.

Recruter 20 à 30.000 donneurs supplémentaires chaque année

C'est l'objectif de l'Agence de biomédecine qui organise cette semaine nationale de mobilisation. Fin 2017, un peu moins que 280.000 donneurs étaient inscrits sur le registre national. Mais les choses bougent, précise Benoit Averland, médecin de l'agence de biomédecine, "en 2017 il y a eu mille inscrits supplémentaires en Bourgogne-Franche-Comté." La Bourgogne Franche-Comté compte d'ailleurs d'avantage de donneurs masculins, contrairement à d'autres régions de France, avec 43% d'hommes inscrits contre 35% au niveau national.

"Quitte à donner, autant donner tout ce qu'on peut"

Philippe Cornot, a été donneur en 2009. Cet instituteur de Clux-Villeneuve en Saône-et-Loire, donne son sang, son plasma, ses plaquettes depuis l'âge de 18 ans. Dès qu'il a connu l'existence du registre de donneurs de moelle osseuse, il a immédiatement accepté de le faire. Pour lui c'était comme une évidence. "On sait que c'est utile et on espère qu'il y aura un résultat au bout."

Pour devenir donneur : il faut remplir trois conditions : être en parfaite santé, être âgé de 18 à 50 ans et répondre à un questionnaire médical. Vous effectuerez également une prise de sang lors de l'inscription définitive.