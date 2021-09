TÉMOIGNAGE : une vacancière rencontre un ours dans les Gorges de Carança

Voilà un souvenir de vacances que cette habitante du département du Nord de la France n'est pas prête d'oublier. En séjour dans les Pyrénées-Orientales, Isabelle, 51 ans, a fait une rencontre avec un ours, ce mercredi 1er septembre, lors d'une randonnée dans les Gorges de la Carança.

Je sais faire la différence entre un sanglier et un ours - Isabelle, la vacancière

Il est 18h30 ce mercredi quand Isabelle, son mari et sa maman descendent le Roc Madrieu. A ce moment-là, le groupe est à une vingtaine de minutes de marche du parking et Isabelle, en tête, entend un bruit qui l'inquiète. "Là, j'ai vu un ours dans les bois à 50 mètres de moi. Il était à quatre pattes, bien noir, et il descendait vers la rivière. Sur le coup, j'ai pensé a un sanglier, mais quand il s'est retourné, j'ai dit "non ce n'est pas un sanglier. Je sais faire la différence entre un sanglier et un ours"", raconte la randonneuse.

Les gorges de la Carança dans les Pyrénées-orientales © Radio France - Sébastien Berriot

Aucune photo ne permet d'immortaliser cette rencontre et pour cause, la vacancière a eu très peur. "J'ai tracé parce que je n'étais pas rassurée du tout. Je n'ai même pas pris mon appareil pour prendre une photo. J'avais peur parce qu'avec un sanglier je sais qu'il faut se mettre derrière un arbre, mais un ours je ne sais pas trop ce qu'il faut faire", témoigne la femme de 51 ans qui a pu finalement rejoindre sa voiture sans incident.

Rien de très surprenant pour Jean-Jacques Rouch, le maire de Thués-entre-Valls. "C'est inquiétant d'avoir un ours dans le coin. Je vais appeler l'ONF (Office National des Forêts NDLR) mais d'ici là peut-être qu'il aura fait des kilomètres notre ami l'ours. Et puis s'il y a un ours, qu'est-ce qu'on peut faire ? Le tuer, c'est interdit ! Que j'interdise l'entrée des Gorges ? Un sanglier c'est peut-être plus dangereux qu'un ours. J'ai plus peur d'un sanglier que d'un ours", déclare l'élu en se voulant rassurant.

Les apparitions de ce type sont plutôt rares dans les Pyrénées-Orientales. Seuls quelques ours ont été aperçus en Capcir ces dernières années, mais jamais dans les gorges de la Carança, l'un des secteurs les plus fréquentés par les randonneurs dans le département.