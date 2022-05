TÉMOIGNAGE : Victime d'une arnaque, cette cheffe d'entreprise sarthoise "n'y a vu que du feu"

"Il n'y avait rien pour m'alerter." Mi-février, la gérante de Esthé Pro Diffusion, un grossiste de produits esthétiques basé à Savigné L’Evêque, à côté du Mans, reçoit un mail. "C’est signé du nom de ma banque. Elle me demande de changer mes codes d’accès au compte bancaire de l’entreprise."

Une bonne syntaxe, aucune faute d’orthographe ; en signature, il est écrit "ce message provient d’un expéditeur de confiance". Candi Perrichet, la cheffe d’entreprise sarthoise, ne se méfie pas. "Il n’y avait rien pour m’alerter." Elle s’exécute. Elle change son code d’accès au compte bancaire de l’entreprise.

Une semaine plus tard, son banquier l’appelle et l’informe de prélèvements suspects : "Il y a des prélèvements de 30€, puis 10€, puis 15€ et puis tout d’un coup 7000€." Au total, 7 500€ sont volés. Très vite, le banquier et la cheffe d’entreprise comprennent que cela provient du mail reçu une semaine plus tôt.

Le banquier bloque les prélèvements. L’assurance rembourse l’intégralité de la somme volée à Candi Perrichet. L’affaire étant terminée en une semaine, la cheffe d’entreprise ne pense pas à porter plainte, ni à alerter les autorités. "Mea culpa. Maintenant j’y penserai, pour qu’il se passe des choses et qu’on soit mieux protégé justement. "

Une convention signée

Justement, pour éviter que l’information reste bloquée, le Medef de la Sarthe et le groupement de gendarmerie du département signent, ce mardi 10 mai à la caserne du Mans, une convention. C’est la première fois qu’une telle initiative est prise en région Pays-de-la-Loire.

Plusieurs objectifs sont attendus par la présidente de la fédération locale du Medef, Karel Henry : "Cela va permettre d’avoir des interlocuteurs privilégiés. Il faut être informé le plus tôt possible de manière à connaître les évolutions qui peuvent surgir. Les techniques des malfaiteurs sont de plus en plus pointues et les entreprises n’ont pas toujours un niveau d’expertise aussi pointu que le leur."

Le Medef et le groupement de gendarmerie de la Sarthe veulent aussi que des échanges puissent se faire grâce à cet accord : que les chefs d’entreprises signalent des faits suspects.

Des conseils gratuits

Des gendarmes spécialisés se rendent aussi parfois dans les entreprises pour leur donner gratuitement des conseils adaptés à leur problématique. C'est le cas de l'adjudant Sophie Aufort : "il s'agit déjà de mettre en œuvre des bonnes pratiques, qui sont parfois simples. Changer le mot de passe régulièrement, ne pas le noter sous le clavier d'un ordinateur, ne pas ouvrir un mail dont on ne connaît pas l'origine, ne pas cliquer sur un lien."