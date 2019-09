Violences conjugales : "S'il me punissait, c'est parce que j'avais fait quelque chose de mal" témoigne une Mayennaise

Département Mayenne, France

C'est un nombre terrifiant : 100 femmes sont mortes depuis le début de l'année, tuées par leur compagnon ou ancien compagnon violent. Pour lutter contre ces violences conjugales aux conséquences dramatiques, le gouvernement lance ce mardi un grenelle, une grande consultation de deux mois et demi, jusqu'au 25 novembre, pour tenter de trouver des solutions.

224 femmes victimes de violences conjugales aidées en Mayenne en 2018

En Mayenne, l'association Revivre gère un accueil de jour pour les femmes victimes de violences conjugales, baptisé La Citad'elle, installé dans un immeuble du centre-ville de Laval, ouvert du lundi au vendredi de 9h15 à 17h.

C'est lieu où ces femmes victimes trouvent avant tout une oreille attentive, des informations et une aide pour quitter le conjoint violent. 224 femmes ont été prises en charge en 2018, dont 196 nouvelles, un nombre en constante augmentation.

"Il m'a terrorisée" - Jacqueline

Jacqueline (le prénom et la voix ont été modifiés) est aidée par l'association. Cette femme âgée de 32 ans est originaire de Guinée Conakry. Elle a tout quitté il y a quatre ans, sa famille, ses amis, vendu son atelier de couture, pour venir vivre en Mayenne avec un Français, rencontré dans son pays. Mais très vite, le conte de fée s'est transformé en cauchemar, avec des violences physiques et psychologiques. Quand Jacqueline s'est rebellée, son compagnon l'a mise à la rue, sans papier et sans argent.

"Je ne m'attendais pas à ça. Il a voyagé plusieurs fois chez moi, il n'était pas comme ça. Je suis venue ici avec lui et il a changé de comportement, ce n'était pas lui. Il m'a terrorisée, je ne le retrouve pas comme avant. Je travaillais, il m'a fait vendre ma boutique. Aujourd'hui je suis là, je n'ai aucune ressources. Je suis désolée, ce n'est pas facile, je me retrouve comme ça. Mais j'espère qu'un jour je vais m'en sortir", raconte Jacqueline.

Aujourd'hui Jacqueline explique qu'elle ne peut pas rentrer dans son pays, car elle risque d'être mariée de force à un autre homme.

"Quand on aime, on ne tape pas. L'amour ce n'est pas ça" - Laure

Pour Laure, 48 ans, les violences ont commencé il y a vingt ans, au moment de la naissance de son premier enfant. Elle a suivi son compagnon au Portugal, et s'est retrouvée coupée du monde. L'homme lui interdisait de téléphoner, elle a été isolée de sa famille, de ses amis.

"Je suis restée parce que je pensais que c'était normal. S'il me punissait, parce que pour lui c'était des punitions les violences, s'il me punissait c'est parce que j'avais fait quelque chose de pas bien. Je ne savais pas m'occuper de mes enfants, de lui, de la maison. S'il me punit, c'est parce que j'ai fait quelque chose de mal. Ils arrivent toujours à nous mettre dans la tête que c'est de notre faute. Si j'ai fait ça c'est de ta faute, c'est parce que tu as fait ça, parce que tu m'as répondu de cette manière. Tu n'as pas le droit de parler plus haut que moi. Ici c'est moi qui commande, c'est moi l'homme, toi tu n'es rien, tu fais ce que je te demande. On ne devrait pas subir autant de violence de la part de son compagnon. Quand on aime, on aime, on ne tape pas, on n'est pas violent. L'amour ce n'est pas ça".

Laure a finalement trouvé le courage de quitter son compagnon violent, depuis elle a déménagé trois fois. Mais comme ils ont une petite fille ensemble, Laure est obligée de lui donner son adresse. L'homme est aujourd'hui en fuite, pour ne pas être arrêté et jugé. "Plusieurs fois j'ai failli mourir, ce n'est pas juste. Tant qu'il ne sera pas en prison, je ne suis pas sûre..."

Des idées pour lutter contre ces violences conjugales

Une situation administrative aberrante, une parmi d'autres selon Sophie Vaillant, éducatrice à la Citad'elle à Laval, l'accueil de jour pour les femmes victimes de violences conjugales, géré par l'association Revivre. "Une femme quand elle est mariée, on ne peut pas la désolidariser d'un bail avec monsieur. Une femme à partir du moment où elle est au domicile, on est obligé de tenir compte des revenus de monsieur pour faire une demande de logement social, ce qui peut la faire sortir des critères d'admission. Une femme est obligée de donner l'adresse de l'enfant en commun, donc la sienne. Etc, etc..." explique l'éducatrice.

Alors selon elle, pour lutter contre ces violences conjugales, il faut éduquer les petits garçons dès le plus jeune âge. "C'est ce qu'on essaie de faire avec l'association Femmes solidaires. On essaie d'intervenir dans les collèges et des lycées en Mayenne pour sensibiliser les jeunes à la relation hommes / femmes. Et on voit qu'il y a beaucoup de travail. Les adolescents qu'on peut rencontrer ont des discours très très durs", ajoute Sophie Vaillant.

Au delà de la prévention et de l'éducation, il faut des moyens. "On manque cruellement de places d'hébergement, d'urgence et des places pérennes, où les femmes pourraient être suivies plusieurs mois avec un accompagnement éducatif pour se remettre sur les rails. Mais ce qui serait mieux, c'est qu'on applique l'éviction du domicile du conjoint violent, que l'auteur des coups quitte le domicile. Souvent on dit à madame de partir avec les enfants sous le bras. C'est la double peine. Et il faudrait plus de dispositifs pour prendre en charge les auteurs de violences, et rééduquer, travailler sur la représentation de l'homme, de la femme, le rôle du père, de la mère" estime l'éducatrice.

Comme Jacqueline et Laure, 224 femmes victimes de violences conjugales en Mayenne ont été accompagnées l'année dernière par l'association Revivre. L'association dispose de trois logements pour les femmes victimes, trois places occupées en permanence.

En Mayenne, il n'existe qu'un seul groupe de parole pour les auteurs de violences conjugales porté par l'association "Sauvegarde".

Un plan Marshall

Ce lundi, une dizaine d'associations féministes, dont la Fédération Nationale Solidarité Femmes, Femmes Solidaire ou le Planning familial, ont demandé un "plan Marshall" contre les violences faites aux femmes, doté d'au moins 500 millions d'euros, voire un milliard d'euros.

Elles demandent notamment la création, avant la fin de l'année, d'au moins 2.000 places d'hébergement pour les femmes ayant fui le domicile conjugal, un renforcement de la prévention contre les violences sexistes dès l'école, la création d'instances judiciaires spécialisées, ou encore une meilleure formation des policiers et gendarmes appelés à recueillir les plaintes des femmes victimes.