TEMOIGNAGES - Ce que la loi sur le changement de nom a changé pour eux

Le ministre de la justice est dans l'Hérault ce jeudi 15 et vendredi 16 juin. Eric Dupont-Moretti vient notamment à l'occasion du premier anniversaire de la loi qui a simplifié la procédure pour changer de nom. Une réforme portée par le député héraultais La République En Marche Patrick Vignal. Elle est entrée en vigueur le 1er juillet 2022. Depuis, plus besoin de passer par la case tribunal. La demande se fait sur simple déclaration à la mairie avec simplement trois justificatifs d'identité mais aucun besoin de justifier sa demande. Le Garde des Sceaux se rend à Saint-Just pour accompagner en mairie une personne qui veut changer de nom.

ⓘ Publicité

60.000 demandes de changement de nom en France

Il y a eu 60.000 demandes de changement de nom en France depuis l'entrée en vigueur de la loi le 1er juillet 2022. Avant la simplification de la procédure, seulement 4.000 personnes en faisaient la demande. 524 ont été validées et actées rien qu'à Montpellier. 144 à Béziers, 109 à Sète, 22 à Clermont l'Hérault et 19 à Saint-André-de-Sangonis.

C'est le cas de Kévin. Cet homme de 37 ans a grandi sans son père. Il portait le nom de famille de son beau-père qui ne l'a pas élevé non plus. "Ce n'est pas un homme qui compte pour moi. Je portais son nom de famille comme un poids." Il trouvait qu'aller au tribunal était trop compliqué. Alors, avec le changement de loi, il a enfin pu prendre le nom de Rostagno. Celui de sa mère décédée en juin 2022. "Un bel hommage pour elle."

Et derrière, toute sa famille a changé de nom. Ses 5 enfants et sa femme Louisa Rostagno : "C'est surtout important pour mes enfants. Pour qu'ils connaissent leurs vraies origines et pas le nom de quelqu'un qu'ils ne connaitront jamais."

Les démarches en mairie ont été faites en mai. "Très simple" reconnait Kévin. Mais il regrette que le changement de papiers d'identités ensuite prend trop de temps.

"Changer de nom, ça m'a permis de tourner la page" - Jade Rameaux, une Héraultaise

Changement de nom pour Jade aussi. Cette Héraultaise de 19 ans portait celui d'un père absent. Dès qu'elle est devenue majeure, elle a pris celui de sa mère. Elle est donc devenue Jade Rameaux en août 2022. "Ça m'a permis de tourner la page. Porter le nom de famille de la personne qui m'a élevée depuis ma naissance, c'est une fierté."

Jade Moreaux a pris le nom de sa mère dès qu'elle a été majeure. © Radio France - Morgane Guiomard

La jeune femme reste impressionnée par la simplicité de la procédure. "C'est une démarche super simple et super rapide et efficace. En quelques mois, j'ai réussi à refaire tous mes papiers d'identité." Le changement de nom se fait automatiquement pour Pôle Emploi, les impôts et la Caf. Mais pas pour la carte d'identité et le passeport.

loading

loading