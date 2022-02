TÉMOIGNAGES - Ces Strasbourgeois dont le pass vaccinal va s'invalider ce mardi

Le délai de validité du pass vaccinal est abaissé, ce mardi, à 4 mois après la dernière dose de vaccin reçue contre 7 mois jusqu'à présent. Plus de 5 millions de Français pourraient ne plus avoir de pass vaccinal. Alors il y a ceux qui l'acceptent et ceux qui se sont fait vacciner.

"C'est par obligation que je le fait, pas par plaisir", explique Maily. Direction le centre de vaccination pour elle et ne pas perdre son pass vaccinal. Ce mardi, les règles changent. Le pass sera invalidé si votre dernière injection remonte à plus de 4 mois contre 7 jusqu'à présent.

à lire aussi Covid-19, dose de rappel et pass vaccinal : ce qui change ce mardi 15 février

Et puis d'autres ont décidé qu'ils n'iraient pas faire leur 3e dose. "J'ai joué le jeu pour les premières et deuxième. Là je trouve que c'est un jeu dangereux", raconte Dominique, une retraitée strasbourgeoise. "Je m'en suis très peu servi. Je suis allée au cinéma une fois mais quand j'ai réalisé que les personnes avec qui j'aime y aller n'avaient pas le droit, alors je me suis dit que je n'irai plus au restaurant, au café, par solidarité", dit encore Dominique.

"Le problème, c'est que j'aime mon travail", raconte Antoine, infirmier. Donc "j'ai pris rendez-vous, à contrecœur, pour la 3e dose. Je l'ai déjà fait pour les deux autres", précise encore cet infirmier strasbourgeois. Dès la 3e dose réalisée, il faut attendre une semaine avant que le pass vaccinal soit validé.