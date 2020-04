TÉMOIGNAGES : comment les résidents des EHPAD et leurs familles vivent la séparation

Confinés depuis le 4 mars, les résidents de l'EHPAD La Résidence du Parc à Audincourt feront très certainement partie des 18 millions de Français à devoir encore se priver du contact avec l'extérieur. Deux familles ont accepté de témoigner de leurs difficultés à "vivre séparés", sans se voir.

"Bonjour Mamita, alors comment ça va ce matin ?". Depuis le 4 mars, date à laquelle l'EHPAD la Résidence du Parc à Audincourt a instauré le confinement, Brigitte appelle chaque matin vers 10h30 sa mère, Ginette, retraitée, âgée de 94 ans. Elle a accepté de nous laisser assister à ses échanges quotidiens avec elle, au téléphone.

Michel a également laissé France Bleu Belfort Montbéliard écouter la discussion téléphonique qu'il tient tous les jours avec son père Elie. "Vous allez voir, vous allez avoir la chance de connaître le menu de la cantine de l'EHPAD" nous a lancé Michel, avec humour. Chacun à leur manière, ils nous ont raconté leur confinement, parfois difficile à supporter.

Mamita, soutenue par ses filles et ses petites-filles

Brigitte, fille de Ginette, résidente à l'EHPAD d'Audincourt, tient à saluer le travail du personnel de la Résidence du Parc à Audincourt : "ils font un travail formidable, mais ce confinement, il ne faudrait pas que cela dure trop longtemps parce qu'on a très peur que ce soit l'ennui qui prenne le dessus et que notre maman se laisse mourir".

Au téléphone, les deux femmes s'appellent tous les matins à 10h30. L'arrière grand-mère prend des nouvelles de ses arrières petites-filles. "Quand vous l'écoutez, elle a l'air en pleine forme mais elle a vite fait de perdre le moral et de se laisser aller", redoute la fille, expliquant que la famille avait jusqu'ici l'habitude de se retrouver très souvent: "tous les deux jours ma fille et mes petites-filles venaient la voir, elles venaient jouer dans le jardin. Là, le fait de ne pas voir ses petites-filles gambader dans le parc, c'est quelque chose qui lui manque, elle va en souffrir".

"-Allo ? -Oui Mamita, comment vas-tu ? -Vivement que je vois du monde!" Copier

Brigitte vit, elle aussi, assez mal la séparation d'avec sa mère : "on parle librement de la mort entre nous, et la semaine dernière, ma mère m'a dit que quoiqu'il arrive, vous ne me réanimez pas et le respirateur vous le gardez pour quelqu'un qui en a besoin. Elle a été très claire. Mais qu'elle parte seule, sans qu'on puisse la voir, ce serait vraiment _cruel_".

Elie passe sa journée entre la télévision, la radio et les coups de fils à sa famille

Au téléphone, Michel, 70 ans et son père Elie, 93 ans, ont accepté de nous laisser assister à leurs échanges : tous les jours, pères et fils s'appellent, juste après le moment du goûter : "alors ce midi, c'était pas mauvais, il y avait des carottes et des patates, et puis la viande je ne me souviens plus. En dessert c'était de l'île flottante" raconte ainsi Elie à son fils, avant d'enchaîner sur les informations écoutées à la télévision et à la radio.

"Ils ont parlé du Charles de Gaulle, c'est fou quand même", enchaîne le résident de l'EHPAD, avant de commenter le sport : "Ils ont dit qu'ils allaient faire trois matchs de football par semaine. Sochaux ils vont être cuits!". Il donne également des nouvelles de la maison de retraite : "J'ai vu des dames âgées qui se promènent dans le couloir, qui vont voir leurs copines avec leurs fauteuils, je les vois passer. Mais normalement elles ne doivent pas!".

Chaque jour est ainsi rythmé, pour le résident. Il est bien conscient que le confinement pourrait durer plusieurs mois pour lui : "Bien sûr, c'est dur de rester enfermé, mais s'il faut rester enfermé je reste! Pour éviter d'attraper la maladie. Heureusement qu'il y a le téléphone. Que ce soit la petite-fille, l'arrière petite fille, ils me téléphonent tous" conclut le retraité.

