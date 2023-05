Témoignages de victimes d'AVC : "J'étais sûr que c'était un combat long, mais que j'arriverais à gagner"

Ne pas baisser les bras, s'armer de courage... C'est le message passé samedi au centre Richelieu de la Croix-Rouge à La Rochelle. Ce centre, qui accueille une vingtaine de patients frappés par un accident vasculaire cérébral, organisait samedi 13 mai une journée de l'AVC. Un moment d'information sur les risques d'AVC, et la façon de réagir lorsqu'on y est confronté. Avec également des témoignages de patients.

Assis sur une chaise, Albert a calé son carnet de croquis et ses aquerelles sur son déambulateur. Occupé à peindre des fleurs aux couleurs délicates. "Je n'ai plus envie d'avoir l'esprit triste, explique le Vendéen de 70 ans, aujourd'hui installé à La Rochelle. Alors je mets beaucoup de couleurs, même si c'est parfois un peu n'importe quoi. C'est un exutoire."

La peinture a toujours accompagné Albert, qui signe ses œuvres d'un anagramme, Trebla. Victime il y a trois ans d'un AVC, il a passé deux ans au centre Richelieu, à combattre son hémiplégie : "avant j'étais droitier, maintenant je suis gaucher. Il faut avoir un sacré courage, pour tout réapprendre. Petit à petit la finesse revient, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain."

Pour peindre, Albert cale son carnet et ses aquarelles sur son déambulateur. Pour remonter la pente après son AVC, cet artiste amateur "s'est jeté à corps perdu dans l'art-thérapie". - Virginie Gomes - Centre Richelieu La Rochelle

Retrouver l'autonomie

La satisfaction d'Albert: pouvoir de nouveau se débrouiller seul, lui qui vit désormais dans une résidence-service a retrouvé son autonomie. Même réussite pour Pascal, qui vit seul chez lui sur l'île de Ré, malgré son fauteuil roulant et cette paralysie de la main gauche. "On n'est plus du tout la même personne" reconnaît Pascal, qui a dû faire le deuil de

sa vie d'avant : ostréiculteur, sapeur-pompier volontaire, moniteur de plongée.

Lui qui était hyperactif a dû lâcher la plupart de ses passions. Mais durant son année passée à Richelieu, cet hyperactif s'est battu comme un diable : "j'habite sur l'île de Ré, donc ce qui me fallait avant tout c'était récupérer mon permis de conduire. Et l'objectif, je l'ai atteint un an après, car j'ai fait énormément d'orthophonie, pour récupérer toutes mes facultés intellectuelles, ma capacité de concentration. Le centre Richelieu m'a soutenu et j'ai eu facilement mon permis."

Les aquarelles d'Albert sont pleines de couleurs délicates. "Je n'ai plus envie d'avoir l'air triste" promet le septuagénaire, pour qui la peinture est un "exutoire". - Virginie Gomes - Centre Richelieu La Rochelle

Se fixer des objectifs atteignables

Important également, le soutien des autres patients du centre. Surtout quand le moral vient à flancher : "je ne suis pas un surhomme" promet Pascal, pour qui l'important durant cette rééducation est de se fixer des objectifs atteignables : "ne jamais se mettre devant une montagne. Préférer la colline à la montagne." Autre grande satisfaction pour Pascal : il a pu rester moniteur de plongée, ce qui lui permet de conserver un réseau social.

"C'est un combat de tous les jours" confirme Michel, 80 ans. De colline en colline, cet ancien sportif a retrouvé l'usage complet de ses jambes. Et une qualité de vie : "et ça peut être une vie heureuse. Vive la vie !"J

Les signes de l'AVC

L'AVC est la troisième cause de mortalité en France. Et la première cause de handicap acquis chez l'adulte. 30% des victimes en gardent des séquelles. D'autant plus légères qu'un accident vasculaire cérébral est détecté tôt. D'où l'importance de réagir très vite, si vous y êtes confronté.

Si vous êtes témoin d'une personne dont le visage se déforme avec une lèvre pendante, qui ne parvient plus à lever ses deux bras, qui éprouve de la peine à s'exprimer. Ce sont les signes de l'AVC. Dans ce cas, n'hésitez pas un instant : il faut composer le 15.